Bogdan Cojocaru lasă deschisă ușa PSD pentru primarul PNL Mihai Chirica

Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a declarat la ZDI că relația formațiunii cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, rămâne una deschisă pe zona administrativă, însă orice evoluție politică viitoare nu este exclusă. Discuția a avut loc în contextul unor întrebări legate de posibile repoziționări politice la nivel local.

Întrebat dacă îl vede pe Mihai Chirica apropiindu-se de PSD, în contextul tensiunilor acestuia cu conducerea PNL, Bogdan Cojocaru a declarat că relațiile politice nu pot fi rigid închise și că dialogul pe proiecte continuă indiferent de apartenența politică.

„În momentul de față avem un dialog nu pentru a face pe placul unuia sau altuia, nu suntem nici mașinărie de vot; suntem parteneri și discutăm fiecare proiect.”

El a mai declarat că, în măsura în care proiectele pentru municipiul Iași pot fi susținute în comun, colaborarea rămâne posibilă, însă depinde de evoluțiile politice și administrative viitoare.

„Dacă putem să promovăm proiectele benefice Iașului rămânem în alianță, iar dacă ne vom da seama că nu mai avem cu cine, asta e.”

Întrebat direct dacă există posibilitatea ca Mihai Chirica să ajungă în PSD înainte de alegerile viitoare, liderul social-democrat a declarat că nu exclude acest scenariu, evitând însă o confirmare explicită „Niciodată să nu spui niciodată.”

Cojocaru a amintit și de votul intern de luni din PSD, când membrii partidului vor decide dacă formațiunea rămâne sau nu la guvernare. El a declarat că în interiorul organizației au existat dezbateri constante pe această temă. „Dezbateri despre acest aspect sunt demarate la nivelul organizației noastre încă de anul trecut”, a spus acesta.

Liderul PSD Iași a mai declarat că pozițiile exprimate în filiala județeană reflectă nemulțumiri legate de direcția actualei guvernări, în special în ceea ce privește investițiile și finanțările pentru dezvoltare locală.

„Nu putem fi parte și nu putem gira un guvern condus de domnul Ilie Bolojan atâta timp cât acesta doar taie, demolează, oprește finanțări pentru tot ce ține de investiții.”

El a mai declarat că votul de luni va fi unul individual, fără o impunere de linie oficială, fiecare membru urmând să decidă în funcție de propria evaluare politică. Totodată, acesta a declarat că discuțiile interne au avut rolul de a clarifica toate scenariile posibile înainte de luarea unei decizii finale.