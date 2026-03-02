Beri-Beri, boala care te face de nerecunoscut. Persoanele cele mai vulnerabile au un mare viciu

Beri-Beri este o boală în care organismul nu are suficientă tiamină (vitamina B1). Există două tipuri majore: Beri-Beri umed: Afectează sistemul cardiovascular. Și Beri-Beri uscat și sindromul Wernicke-Korsakoff, care afectează sistemul nervos, conform medlineplus.gov.

Maladia e rară în țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare. Acest lucru se datorează faptului că multe alimente sunt acum îmbogățite cu vitamine. Dacă urmați o dietă normală, sănătoasă, ar trebui să obțineți suficientă tiamină. În aceste vremuri, boala apare mai ales la persoanele care beau prea mult alcool. Băutul intens poate duce la o alimentație proastă. Excesul de alcool îngreunează organismul să absoarbă și să stocheze vitamina B1.

În cazuri rare, boala poate fi genetică. Persoanele cu această afecțiune își pierd capacitatea de a absorbi tiamina din alimente. Acest lucru se poate întâmpla încet, cu trecerea timpului. Simptomele apar atunci când persoana este adultă. Cu toate acestea, diagnosticul este adesea omis de medici, care nu iau în calcul afecțiunea, destul de rară, și la persoanele care nu au probleme cu alcoolul.

Alăptat și corpul mamei este lipsit de tiamină Hrănit cu formule neobișnuite care nu au suficientă tiamină

Unele tratamente medicale care vă pot crește riscul de beriberi sunt:

Faceți dializă Luați doze mari de diuretice

Dificultate la mers Pierderea simțului tactil în mâini și picioare Pierderea funcției musculare sau paralizia picioarelor inferioare Confuzie mentală Durere Dificultăți de vorbire Mișcări ciudate ale ochilor (nistagmus) furnicături vărsături

Trezirea noaptea fără respirație Creșterea ritmului cardiac Dificultăți de respirație cu activitate Umflarea picioarelor inferioare

Scopul tratamentului este de a înlocui tiamina care îi lipsește organismului. Acest lucru se face cu suplimente de tiamină. Suplimentele de tiamină sunt administrate prin injectare (injecție) sau pe cale orală. Testele de sânge pot fi repetate după începerea tratamentului. Aceste teste vor arăta cât de bine răspundeți la medicament.