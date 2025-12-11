Monden

Bebe Cotimanis despre despărțirea de Pro TV: „Se necesita"

Bebe Cotimanis despre despărțirea de Pro TV: „Se necesita"
Actorul Bebe Cotimanis a explicat la un podcast care a fost a fost motivul pentru care a plecat din Pro TV. Acesta a adăugat că dacă Adrian Sârbu mai era în conducere lucrurile nu s-ar fi desfășurat așa.

Bebe Cotimanis nu se ascunde

Actorul a explicat cu subiect și predicat faptul că plecarea de la Pro a fost cumva naturală. ”Despărțirea de Pro TV a fost extraordinară. Vorba cuiva ”se necesita”. Pro TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs. Dacă ar fi fost Adrian Sârbu nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec.

A plecat un director din Pro Tv la Antenă, unul important, nu știu care că eu nu am avut de a face, am fost colaborator, nu angajat. Și a spus: ca o televiziune să funcționeze are nevoie de constanță. Care e constanța? Andreea Esca și vocile Pro TV, Valentin Teodosiu și Bebe Cotimanis. În momentul în care dispar chestiile astea, dispare ștampila. Deci nu a băgat toate știrile, decât aceste lucruri”, a explicat acesta.

”Muncesc cu dăruire”

Artistul a mai explicat că nu a muncit niciodată pentru bani. ”Muncesc în locul care muncesc nu pentru bani, ci cu dăruire. Că Dumnezeu ți-i dă, ți-i ia, te duci în altă parte. Știi cât am stat fără muncă după ce am plecat de la Pro TV? O zi! În secunda doi m-au chemat cei de la Prima, din conducere.

Iar de acolo am tras-o pe Viorela de la promo, pe Andi Popescu, am tras ce am putut. Eu întotdeauna sunt om de echipă. Îmi place atmosfera de la filmări. Nu mă cert. Îmi place să se simtă bine toată lumea. Dar eu dăruiesc, nu dau de la mine nimic. Eu mă simt bine într-o atmosferă bună”, a mai spus el.

Un sfert de veac

Actorul a petrecut sub umbrela Pro Tv 25 de ani, și a plecat de acolo fără nici un regret. Acum lucrează la un post concurent unde pune voce.

Proiecte speciale