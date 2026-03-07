Bărbatul care a amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”, reținut

Bărbatul de 36 de ani, care a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, ar fi avut intenția să își pună în aplicare planul, potrivit indiciilor Poliției Capitalei. În acest context, individul a fost reținut.

Polițiștii au fost sesizați joi, în jurul orei 12:35. Doctorița de la „Marius Nasta”, în vârstă de 49 de ani, a depus plângere penală la Secția 18. Ea le-a spus oamenilor legii că, în timp ce își exercita atribuțiile de medic la unitatea medicală din Sectorul 5, a primit un apel telefonic prin care a fost amenințată cu acte de violență, inclusiv cu moartea.

Din verificări a reieșit că apelul ar fi fost făcut de un bărbat care s-a prezentat drept fratele unei paciente care murise anterior din cauza unor afecțiuni de care suferea, inclusiv insuficiență cardiacă.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 36 de ani, bănuit că a comis fapta.

„De asemenea, din cercetări au rezultat indicii potrivit cărora acesta ar fi intenționat să se deplaseze la unitatea medicală, pentru a pune în aplicare amenințările proferate, motiv pentru care polițiștii, împreună cu procurorul de caz, au desfășurat activități specifice, în scop preventiv, reușind astfel să preîntâmpine producerea unei posibile fapte mai grave”, a transmis sâmbătă, Poliția Capitalei.

Polițiștii Secției 18 au decis vineri seara continuarea urmăririi penale față de suspect pentru infracțiunea de amenințare. În baza probelor strânse în dosar, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului, cu propunere legală.

Polițiștii Secției 18 continuă cercetările în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de amenințare.