Bărbat descoperit în stare confuză pe Transfăgărășan. Salvamontiștii au intervenit de urgență

Salvamontiștii din Argeș au intervenit duminică după-amiază pe Transfăgărășan, după ce au observat un bărbat care se deplasa pe carosabil în condiții improprii și prezenta un comportament dezorientat. Acesta a fost găsit în zona Refugiului Capra, punct unde echipele de salvare montană se aflau în serviciu, potrivit Salvamont Argeș.

Potrivit Salvamont Argeș, bărbatul, în vârstă de 38 de ani, părea confuz, avea un discurs incoerent și era îmbrăcat foarte subțire pentru condițiile meteo din zonă. El le-ar fi spus salvatorilor că a pornit pe jos din Cluj-Napoca și că intenționează să ajungă la Bâlea Lac, traversând una dintre cele mai dificile rute montane din România.

Echipamentul său era total neadecvat pentru traseul pe care pretindea că îl parcurge: purta o geacă subțire, blugi și încălțăminte de tip sport urban, iar în spate avea un rucsac improvizat, de tip livrare. În contextul temperaturilor scăzute și al reliefului alpin, salvamontiștii au considerat că deplasarea sa mai departe ar putea reprezenta un risc major pentru siguranța lui.

Salvatorii montani au decis să îl oprească și să îl țină în siguranță până la sosirea autorităților competente. În același timp, au fost alertate structurile de ordine publică, respectiv Poliția și Jandarmeria Argeș, care au trimis echipaje în zonă pentru preluarea cazului.

Reprezentanții Salvamont Argeș au precizat că situația ridică semne de întrebare privind starea de sănătate a bărbatului, acesta prezentând indicii de dezorientare și lipsă de orientare în spațiu. Din acest motiv, autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care acesta a ajuns pe Transfăgărășan și dacă are nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar bărbatul a fost menținut în siguranță până la sosirea echipajelor de poliție și jandarmerie. Acestea urmează să decidă măsurile legale și medicale care se impun în astfel de situații, inclusiv evaluarea stării sale psihice și identificarea traseului parcurs până în zona montană.