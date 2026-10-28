Nava rezidențială Villa Vie Odyssey, care efectua o călătorie în jurul lumii, și-a suspendat operațiunile în Cambodgia, după ce costurile cu combustibilul au crescut de câteva ori, potrivit BBC. Aproximativ 200 de pasageri au fost nevoiți să părăsească nava în portul Sihanoukville, în timp ce compania americană care o operează încearcă să găsească soluții financiare pentru continuarea activității.

Decizia a fost anunțată marți, 27 octombrie 2026, de Villa Vie Residences. Nava plecase din Belfast, Irlanda de Nord, în octombrie 2024, pentru o călătorie de aproximativ trei ani și jumătate, cu opriri în aproape 150 de țări.

Suspendarea intervine după mai bine de 750 de zile de voiaj și lasă pasagerii în incertitudine cu privire la viitorul experienței pentru care unii au plătit sume considerabile.

Principalul motiv invocat de operator este creșterea accentuată a cheltuielilor cu combustibilul, pe fondul conflictului din Iran. Potrivit companiei, costurile lunare cu combustibilul, calculate pentru fiecare cabină, au crescut de la o medie istorică de aproximativ 1.800 de dolari la 6.000–8.000 de dolari în anumite regiuni ale Asiei.

Villa Vie Residences a încercat să limiteze cheltuielile prin reducerea vitezei de deplasare și prelungirea perioadelor petrecute în porturi. Aceste măsuri nu au fost însă suficiente pentru a compensa majorarea costurilor.

Compania a precizat că transferarea integrală a scumpirilor către pasageri nu reprezintă o soluție realistă. Pierderile operaționale au devenit astfel prea mari pentru ca activitatea să poată continua în condițiile existente.

Potrivit BBC, pasagerii Lanette Canen și Johan Bodin au declarat că au fost informați de directorul executiv al companiei, în jurul orei 6:00, că trebuie să părăsească nava până la ora 14:00, în aceeași zi.

Cei doi au povestit că știau deja despre dificultățile financiare ale operatorului și că existaseră discuții cu un potențial investitor. Negocierile nu au dus însă la o soluție concretă.

„Am continuat să sperăm că va apărea un investitor care să ne salveze”, au relatat cei doi, descriind dezamăgirea provocată de suspendarea călătoriei.

Compania a anunțat că lucrează la organizarea debarcării și la identificarea unor variante de cazare temporară. Pentru pasageri, situația este cu atât mai dificilă cu cât Sihanoukville se află la distanță de marile aeroporturi internaționale, ceea ce poate complica organizarea călătoriilor spre casă sau spre alte destinații.

Villa Vie Residences a anunțat că va folosi următoarele 60 de zile pentru restructurare și recapitalizare, în încercarea de a găsi finanțarea necesară pentru viitorul operațiunilor. Compania a avertizat însă că nu există garanții privind rezultatul demersurilor și că nu a fost finalizată nicio tranzacție de finanțare.

Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, nava avea la bord 203 pasageri, reprezentând 15 naționalități, precum și 156 de membri ai echipajului. Deși Villa Vie Odyssey poate găzdui până la 650 de rezidenți, capacitatea sa nu era utilizată integral.

Nava a ajuns în portul Sihanoukville pe 23 octombrie, pentru o escală planificată de cinci zile, înainte de a continua spre Vietnam. Suspendarea operațiunilor a schimbat însă planurile inițiale, iar compania nu a anunțat o dată certă pentru reluarea călătoriei.

Villa Vie Odyssey nu funcționează ca o navă de croazieră obișnuită. Conceptul companiei le permite clienților să cumpere sau să închirieze cabine pentru perioade îndelungate, combinând locuirea la bord cu vizitarea unor destinații din întreaga lume.

Prețurile pentru rezidența permanentă porneau de la aproximativ 120.000 de dolari și ajungeau la 440.000 de dolari, în funcție de cabină. Închirierea era disponibilă de la aproximativ 3.500 de dolari pe lună.

La bord, pasagerii aveau acces la restaurante, baruri, o zonă cu piscină și un teren pentru pickleball. Pentru unii dintre ei, nava devenise locuința principală, nu doar mijlocul de transport pentru o vacanță.

Înainte de plecarea din Belfast, în 2024, proiectul întâmpinase deja dificultăți. Reparațiile navei au provocat întârzieri de câteva luni, iar operatorul a suportat costuri suplimentare înainte ca voiajul să înceapă.

Reacțiile celor aflați la bord sunt diferite. Lanette Canen și Johan Bodin au declarat pentru BBC că experiența a meritat, în ciuda încheierii neașteptate, și că intenționează să călătorească în continuare prin Asia de Sud-Est.

Alți pasageri speră că nava va putea reveni în serviciu după rezolvarea problemelor financiare. Holly Hennessey, care călătorea împreună cu pisica sa, a spus că nu este pregătită să renunțe la stilul de viață pe care îl oferă o astfel de călătorie.

Deocamdată, viitorul croazierei rămâne incert. Reluarea voiajului depinde de rezultatul demersurilor de restructurare și de capacitatea companiei de a găsi o soluție sustenabilă pentru costurile de operare.