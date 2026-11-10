Nava de croazieră Odyssey, operată de compania americană Villa Vie Residences, a fost reținută în Singapore în baza unui ordin judecătoresc, după ce a părăsit Cambodgia fără pasagerii pe care îi transportase în jurul lumii, potrivit Chanel News Asia.

Decizia autorităților maritime singaporeze vine pe fondul problemelor financiare ale operatorului, care și-a suspendat activitatea la sfârșitul lunii octombrie și le-a cerut celor 203 de pasageri să debarce în portul Sihanoukville.

Potrivit Autorității Maritime și Portuare din Singapore (MPA), nava a ajuns în apele portuare ale orașului-stat duminică, 8 noiembrie 2026, și a fost plasată sub sechestru în urma unei hotărâri judecătorești.

La bord nu se mai află pasageri, iar autoritățile au transmis că membrii echipajului sunt în siguranță și că situația lor este gestionată împreună cu creditorii navei.

Informația privind reținerea navei a fost confirmată luni, 9 noiembrie, de Autoritatea Maritimă și Portuară din Singapore. Instituția a precizat că Odyssey este ancorată în apele portului și că măsura a fost dispusă de instanță.

Numele navei apare și pe lista oficială a ambarcațiunilor aflate sub sechestru publicată de sistemul judiciar din Singapore. În documentele judiciare este menționată firma de avocatură Helmsman LLC, în calitate de reprezentant al părții care a solicitat reținerea.

Deocamdată, nu a fost făcut public numele creditorului care a cerut măsura și nici motivul juridic complet al solicitării. CBS News a relatat, citând o sursă familiarizată cu situația, că ar putea fi vorba despre un furnizor de combustibil.

Potrivit aceleiași publicații, compania Villa Vie ar avea o datorie de aproximativ 500.000 de dolari față de un furnizor din regiune. Această sumă nu a fost confirmată oficial ca fiind valoarea creanței care a determinat sechestrul.

Problemele navei au devenit publice la sfârșitul lunii octombrie, când Odyssey se afla în portul Sihanoukville, în Cambodgia, în timpul unei escale programate.

Operatorul Villa Vie Residences a anunțat suspendarea operațiunilor și le-a cerut celor 203 de pasageri să părăsească nava. Potrivit relatărilor din presa internațională și declarațiilor oficialilor cambodgieni, turiștii au primit aproximativ șapte ore pentru a-și strânge lucrurile și a debarca.

Pentru mulți dintre cei aflați la bord, călătoria reprezenta un proiect de viață. Odyssey oferea posibilitatea cumpărării sau închirierii unor cabine pentru perioade îndelungate, inclusiv pentru locuirea permanentă pe navă, în timp ce aceasta efectua un itinerar în jurul lumii.

Unii pasageri investiseră economii importante în această experiență. Nava plecase din Irlanda de Nord în octombrie 2024, iar voiajul fusese conceput ca o călătorie de mai mulți ani, cu opriri în numeroase țări.

Villa Vie Residences a justificat suspendarea activității prin creșterea puternică a prețurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața energetică.

Potrivit informațiilor prezentate de companie și relatate de Channel News Asia, cheltuielile lunare cu combustibilul pentru o cabină au crescut de la o medie de aproximativ 1.800 de dolari la valori estimate între 6.000 și 8.000 de dolari în anumite zone ale Asiei.

Compania a susținut că aceste costuri au făcut imposibilă continuarea operațiunilor în condițiile existente. Creșterea cheltuielilor a pus presiune pe un model de afaceri bazat pe vânzarea și închirierea cabinelor pentru călătorii de lungă durată.

După suspendarea operațiunilor, Odyssey a rămas în Sihanoukville în timp ce pasagerii își organizau plecarea. Nava a părăsit portul cambodgian pe 4 noiembrie, având la bord doar membri ai echipajului și personal auxiliar.

Potrivit autorităților locale, aproximativ 50 de membri ai echipajului au rămas la bord. În ceea ce îi privește pe foștii pasageri, o parte au plecat spre alte destinații din regiune, în timp ce aproximativ 100 au rămas în Cambodgia în zilele care au urmat debarcării.

Sosirea în Singapore a reprezentat o nouă etapă a crizei. Reținerea judiciară limitează posibilitatea ca nava să își continue voiajul până la clarificarea situației juridice și financiare.

Deocamdată, autoritățile din Singapore nu au comunicat când ar putea fi ridicat sechestrul și nici dacă nava va fi scoasă la licitație pentru recuperarea datoriilor.

Creditorii sunt implicați în gestionarea situației echipajului, iar viitorul navei depinde de soluționarea pretențiilor financiare și a procedurilor judiciare.

Pentru foștii pasageri, suspendarea călătoriei și plecarea navei din Cambodgia au însemnat întreruperea bruscă a unui proiect pentru care unii plătiseră sume considerabile. În lipsa unei decizii privind reluarea operațiunilor, nu există deocamdată certitudini că Odyssey va reveni la itinerarul său în jurul lumii.