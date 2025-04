Sport Arsenal - Real Madrid 3-0, în turul sferturilor Ligii Campionilor. Rice, performanță senzațională







Arsenal s-a impus cu 3-0 împotriva lui Real Madrid, în manșa tur a sferturilor de finală din Liga Campionilor. După o primă repriză fără gol, Declan Rice a ieșit la rampă și a transformat absolut senzațional două lovituri libere, devenind primul jucător din istoria competiției care reușește o asemenea performanță într-un meci eliminatoriu. Scorul final a fost stabilit de Merino.

Primele două confruntări din Liga Campionilor

Aseară au avut loc primele două confruntări din faza sferturilor de finală din Liga Campionilor, iar ambele au oferit spectacole agreabile. La München, Inter s-a impus cu 2-1 împotriva lui Bayern, în timp ce Arsenal a dat de pământ cu Real Madrid, la Londra, impunându-se cu un neverosimil 3-0.

Încă de la startul partidei de pe Emirates s-au consemnat câteva date statistice istorice. Luka Modric, titular la echipa lui Ancelotti, a debutat în Liga Campionilor în urmă cu 19 ani, pe când juca la Dinamo Zagreb, într-un meci cu Arsenal din preliminarii. Acel meci a avut loc cu 34 de zile înainte ca Myles Lewis-Skelly să se nască.

Inter o învinge la limită pe Bayern și are avantaj pentru returul de pe teren propriu.

Meciul dintre Arsenal și Real Madrid a început timid, cu puține riscuri

Fundașul de 18 ani și 194 de zile al lui Arteta a devenit al doilea cel mai tânăr englez care începe ca titular un meci din sferturile celei mai tari competiții europene, după Jude Bellingham, care avea doar 17 ani și 281 de zile când a jucat pentru Borussia Dortmund în această fază, în 2021.

În ceea ce privește jocul, s-a văzut din plin că e abia prima manșă, cele două echipe asumându-și puține riscuri în startul partidei. Arsenal a avut mai mult inițiativa în prima jumătate de oră, dar prima mare ocazie le-a aparținut oaspeților. În minutul 31, Mbappe a scăpat singur cu Raya, dar nu și-a făcut mingea așa cum trebuie și a șutat slab, permițându-i portarului advers să respingă.

Realul, șansă ratată la finalul primei reprize

Cea mai mare șansă a gazdelor a venit în finalul primei reprize, când Thibaut Courtois a avut două intervenții foarte bune la o lovitură de cap a lui Declan Rice și apoi la un șut din unghi al lui Martinelli.

Repriza secundă a început în aceeași notă de prudență din partea celor două combatante și a fost nevoie de o execuție de geniu pentru ca tabela să se deblocheze. În minutul 58, Saka a obținut o lovitură liberă la aproximativ 25 de metri de poarta adversă, iar Declan Rice a deschis scorul cu un șut fabulos, cu foarte mult efect, care a ocolit zidul și s-a oprit în plasă.

Golul marcat le-a dat curaj „tunarilor”, care au continuat să preseze și în minutul 67 au avut o ocazie uriașă de a se desprinde. Martinelli a șutat în forță, dar Courtois a fost la post, însă a respins doar până la Mikel Merino. Acesta a trimis spre poartă și mingea l-a depășit pe portarul belgian, dar a fost scoasă de Alaba de pe linia porții. Balonul a ajuns din nou la Merino, care a șutat din voleu, dar pe direcția lui Courtois, care a respins în corner.

Arsenal-Real Madrid, 3-0 în minutul 75

Realul era în corzi și inevitabilul s-a produs în minutul 70, când Declan Rice a transformat formidabil, în vinclu, încă o lovitură liberă. De această dată englezul a trimis pe colțul portarului, dar șutul a fost impecabil ca plasament și forță, iar Courtois a fost surprins.

Prin cele două reușite semnate astăzi, Declan Rice a devenit primul jucător din istoria Ligii Campionilor care marchează două goluri direct din lovitură liberă într-un meci din faza eliminatorie a competiției.

Echipa lui Arteta „a simțit miros de sânge”și a continuat să atace, iar în minutul 75 s-a făcut 3-0. Lewis-Skelly a centrat pe jos în centru careului, de unde Merino l-a învins pe Courtois cu un șut foarte frumos, pe contre-pied.

Realul nu și-a revenit nici după încasarea celui de-al 3-lea gol, dar a reușit să reducă din pierderi și să nu mai încaseze. În prelungiri, Camavinga a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, însă acest lucru nu va conta, pentru că francezul era oricum suspendat pentru retur. S-a terminat 3-0 și Arsenal a luat o opțiune mare pentru a se califica în semifinale, dar capacitatea Realului de a reveni în asemenea duble manșe din Liga Campionilor e arhicunoscută și cu siguranță că "galacticii" nu vor renunța fără luptă. Returul va avea loc miercurea viitoare, pe Bernabeu.

„Nu am reușit să răspundem ca o echipă. Am încercat să ne impunem prin acțiuni individuale, însă am fost pedepsiți și ne-am pierdut controlul. Adversarii au prestat un joc mai bun în posesie, iar rezultatul este unul dezamăgitor. Când scorul era încă 0-0, eram mulțumit, însă reacția echipei după ce am primit gol a fost slabă”, a declarat Ancelotti la finalul meciului.