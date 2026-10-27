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Armata achiziționează, cu 65 milioane euro, patru radare mobile de dirijare la apropiere și depărtare

Armata achiziționează, cu 65 milioane euro, patru radare mobile de dirijare la apropiere și depărtareF-16 MApN. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Compania franceză Thales va furniza Ministerului Apărării Naţionale patru sisteme radar mobile. Acestea sunt necesare pentru supravegherea spaţiului aerian militar şi civil, precum şi operaţiunilor de apropiere şi aterizare, pentru o sumă de peste 65 de milioane euro, fără TVA. Radarele (RDAAM) vor ajunge în Romînia etapizat, în următorii patru ani.

Acest contract are o valoare de aproximativ 326,5 milioane de lei, fără TVA, și a fost semnat cu compania THALES ROMÂNIA SRL, de către Direcția generală pentru armament.

Radarele vor realiza și urmări aeronave civile și militare chiar și într-un mediu electromagnetic ostil

„Noile sisteme radar vor contribui la modernizarea capacităților Forțelor Aeriene Române de control al traficului aerian, prin asigurarea identificării și urmăririi aeronavelor, precum și a dirijării acestora în fazele de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții meteorologice dificile și într-un mediu electromagnetic ostil (în caz de bruiaj). Sistemele vor putea fi utilizate atât pentru aeronave militare, cât și civile, pe timp de zi și de noapte, și vor permite transmiterea informațiilor către sistemele naționale sau NATO de comandă și control aerian. Caracterul mobil al sistemelor va permite utilizarea acestora inclusiv în locații alternative, reducând dependența de infrastructura fixă a bazelor aeriene și contribuind la creșterea flexibilității și rezilienței operaționale”, se precizează în comunicat.

Această nouă achiziție face parte din programele de înzestrare destinate modernizării Forțelor Aeriene Române și creșterii capacității de îndeplinire a misiunilor, inclusiv în context aliat, a subliniat, înctr-un comunicat, Ministerul Apărării Naționale.

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„Contractul evidențiază dimensiunea industrială a cooperării româno-franceze în domeniul apărării. Compania THALES ROMÂNIA SRL, societate cu sediul în România și cu activități în domeniul tehnologiilor avansate, oferă oportunități pentru valorificarea expertizei specialiștilor români, dezvoltarea competențelor tehnologice și consolidarea capacităților industriale din România, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie”.

Investiția crește capacitatea de apărare

Ministerul Apărării a precizat că specialiștii Thales România vor contribui, alături de partenerii locali, la instalarea, integrarea și asigurarea disponibilității sistemelor pe termen lung.

„Această abordare reflectă obiectivul Ministerului Apărării Naționale ca investițiile în înzestrarea Armatei României să contribuie nu doar la creșterea capacității de apărare, ci și la susținerea activității economice, a locurilor de muncă înalt calificate și a industriei de apărare din România”, punctează Ministerul Apărării.

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