Monden Ana Morodan împotrivă provocărilor pe tik-tok. “Cum adică să ți dau bani pentru asta?!”







Ana Morodan a explicat în cadrul unui podcast faptul că nu este fan tik-tok și că nu ar da bani pentru astfel de provocări. Totuși pentru suma potrivită ar participa la o astfel de probă.

Ana Morodan, limite până la bani

Influencerul a explicat că nu înțelege tik-tok-ul și că nu poate face conținut pentru o astfel de rețea. ”Nu știu nimic despre tik-tok. Nu știu nimic despre acea rețea. Acum 5 ani a venit un prieten la mine și mi-a zis: Ana, trebuie să faci și tik-tok. Și eu i-am spus: eu, să-mi mai fac încă un canal de social media, exclus! După care am intrat de câteva ori pe el. Am încercat să dresez algoritmul să-mi dea ceea ce-mi place, și am văzut lucruri de mi-a fost rușine că-s româncă.

Nu există așa ceva. Și eu nu intru pe el, nu exist acolo. Nu mă uit la oameni pe tik-tok, nu mă interesează. Ce cadouri? Că eu ma primesc cadouri la birou. Acolo ignoranța e o binecuvântare. Am înțeles că se fac foarte mulți bani. Am stat cu unul în clădire care făcea provocări pe tik-tok și la 5 dimineața făcea ca și greierele.

Îmi venea să-l omor. S-a întors lumea cu curu-n sus. Lumea vrea să dea bani gratis? Sunt atâția copii geniali care nu au ghete să meargă la școală. Copii care sunt olimpici la fizică, care nu au bani de caiete. Cum adică să dau bani unuia care merge până la Timișoara în costum de astronaut?!”, a spus influencerul.

Suma corectă

Pe de altă parte aceasta a recunoscut că pentru suma corectă este dispusă să se îmbrace în astronaut și să meargă șa Timișoara. ”Pentru un milion de euro m-aș duce în costum de astronaut până la Timișoara”, a spus Ana Morodan. Cert este că până acum o astfel de provocare nu a fost lansată, dar vedeta s-a înscris deja pentru suma corectă.