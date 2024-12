Monden Alexia Eram, cu gândul la fostul iubit. Fanii au taxat-o imediat







Povestea dintre Alexia Eram și Mario Fresh s-a încheiat toamna trecută. Cu toate acestea, cei doi s-au afișat rapid alături de alte persoane. Acest detaliu i-a costat pe amândoi, având în vedere că majoritatea fanilor lor i-au criticat pentru aceste decizii. De altfel, fiica Andreei Esca nu scapă nici acum de umbrele trecutului.

Gestul făcut de Alexia Eram

La scurt timp după separarea de fostul ei partener, Alexia Eram și-a lansat propriul brand de haine. Acesta îi poartă numele și include o colecție de piese vestimentare cu stickere.

Acestea conțin mesaje amuzante sau chiar ironice, care au avut mare succes în rândul cumpărătorilor. De altfel, unul dintre ele a stârnit interesul fanilor influenceriței.

Ce spune despre fostul iubit

Pe unul dintre tricourile create de fiica Andreei Esca apare mesajul: „Fostului meu încă îi este dor de mine”. Mai mult, alături de acesta apare și o imagine cu un coș de gunoi. Internauții au taxat-o pentru această piesă vestimentară, menționând că ar face referire la Mario Fresh.

Tricoul vândut sub semnătura influenceriței are prețul 49,99 euro.

Prezentă în emisiune la Măruță, aceasta a vorbit despre noul proiect și i-a asigurat pe fani că mesajul nu are legătură cu fostul ei partener.

„Deci, ca să se înțeleagă, noi când am lansat acest brand, am făcut niște stickere pe care le dăm la oameni în colete, printre care și acesta. De asta se numește sticker collection. Am folosit stickerele în colecție. Nu s-a făcut ceva intenționat”, a explicat ea.

Alexia Eram are o nouă relație

Cei doi foști parteneri s-au separat după opt ani petrecuți împreună. Deși au mai existat momente de tensiune și chiar o despărțire temporară, Alexia și Mario au reușit să demonstreze că legătura lor era una extrem de strânsă. Cu toate acestea, povestea lor a ajuns la final, iar ambii au reușit să își refacă viața într-un timp foarte scurt.