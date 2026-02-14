Alexei Miller rămâne la cârma Gazprom încă cinci ani, în plină transformare a pieței gazelor

Consiliul de administrație al Gazprom a decis prelungirea mandatului lui Alexei Miller pentru o nouă perioadă de cinci ani, potrivit unui anunț făcut vineri de companie, potrivit Reuters.

Decizia vine într-un context complicat pentru gigantul rus al gazelor, marcat de scăderea semnificativă a exporturilor către Europa și de diminuarea valorii de piață.

Gazprom a transmis că „Alexei Miller va rămâne în funcția de CEO pentru încă cinci ani”, după ce consiliul de administrație a aprobat extinderea contractului său. Miller conduce compania din 2001 și este una dintre cele mai longevive figuri din fruntea unei corporații energetice majore.

În vârstă de 64 de ani, Alexei Miller s-a născut în Leningrad, actualul St. Petersburg. În perioada 1991–1996, acesta a lucrat în cadrul primăriei orașului, în departamentul pentru relații internaționale, structură condusă la acea vreme de Vladimir Putin.

În 2001, Miller a preluat conducerea Gazprom, la un an după alegerea lui Putin în funcția de președinte al Federației Ruse. Compania era deja recunoscută drept una dintre cele mai mari firme de gaze naturale din lume, atât din punct de vedere al producției, cât și al rezervelor.

Reuters notează că Miller „a ajutat statul să recâștige controlul asupra Gazprom”, contribuind la consolidarea monopolului companiei asupra exporturilor de gaze naturale prin conducte.

Această strategie a avut un impact major asupra poziției Gazprom pe piața internațională a energiei.

De-a lungul anilor, Gazprom a fost frecvent menționată în dezbaterile geopolitice. „Criticii Kremlinului au spus că Moscova a folosit adesea Gazprom drept ‘armă energetică’, în special în relația cu Ucraina”, menționează Reuters. Autoritățile ruse au respins constant aceste acuzații.

Compania a avut un rol central în furnizarea gazelor către Europa, iar evoluțiile politice și militare din regiune au influențat semnificativ activitatea sa.

În 2007, Gazprom ajunsese „a treia cea mai mare companie din lume după capitalizarea de piață, cu peste 330 de miliarde de dolari”.

Un an mai târziu, Alexei Miller declara că valoarea de piață a companiei „va atinge 1 trilion de dolari în următorii șapte până la opt ani”.

Datele recente arată însă o schimbare majoră. În noiembrie 2023, valoarea Gazprom „a scăzut la 43 de miliarde de dolari”, nivel inferior capitalizării subsidiarei petroliere Gazprom Neft.

Scăderea a fost asociată cu reducerea exporturilor de gaze și cu schimbările din piața energetică europeană.

Exporturile de gaze prin conducte către Europa „au coborât la minime post-sovietice” după februarie 2022, momentul declanșării conflictului din Ucraina.

„Exporturile de gaze prin conducte către Europa au totalizat anul trecut aproximativ 18 miliarde de metri cubi”, în scădere semnificativă față de „175–180 de miliarde de metri cubi pe an în 2018 și 2019”.

Aceste cifre reflectă o transformare majoră a fluxurilor energetice dintre Rusia și Uniunea Europeană, cu efecte directe asupra Gazprom.