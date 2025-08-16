Social Al doilea contingent de pompieri români sprijină Grecia în lupta cu incendiile de vegetație







Al doilea contingent de pompieri români a ajuns sâmbătă în Grecia pentru a continua acțiunile de stingere și monitorizare a incendiilor, în contextul operațiunilor desfășurate în estul Atenei, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Efortul vine după două săptămâni în care primul contingent a contribuit la limitarea focarelor, iar schimbul de efective asigură continuitatea intervențiilor.

Cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri români a sosit în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la misiuni de stingere a incendiilor și monitorizare a zonelor cu risc ridicat din estul Atenei. „Astăzi, 16 august a.c., cel de-al doilea contingent a ajuns în Grecia pentru a asigura continuitatea operațiunilor și sprijinul autorităților elene”, a transmis IGSU.

Primul contingent, compus tot din 40 de pompieri, se va întoarce în țară după ce va preda colegilor cele nouă mijloace tehnice utilizate în teren: două autospeciale de 3.000 litri pentru stingerea incendiilor de pădure, o autospecială de 4.000 litri, o autospecială de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială rapidă de 200 litri, o autospecială de comunicații, un microbuz și un camion cu container. Astfel, intervențiile pot continua fără întreruperi, asigurând protecția populației și a bunurilor.

În ultimele 15 zile, pompierii români au acționat în mai multe zone din regiunea Attica de Est, Megara, Neos Voutzas, Palaia Fokaia și Charvalo, participând atât la stingereaincendiilor, cât și la patrularea ariilor cu risc ridicat. Aceștia au acumulat experiență în cunoașterea terenului și a condițiilor specifice intervențiilor.

IGSU subliniază că activitățile de instruire comună cu echipele elene au inclus sesiuni de exerciții practice și simulări ale unor intervenții rapide și eficiente în cazul focarelor. Operaționalizarea modulului românesc de stingere a incendiilor de pădure se realizează conform solicitărilor autorităților elene, în cadrul programului de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO), finanțat de Uniunea Europeană.

În perioada 1 august – 15 septembrie 2025, IGSU și Departamentul pentru Situații de Urgență vor menține modulul specializat activ pe teritoriul elen, alături de echipaje din Austria, Cehia, Franța, Republica Moldova și Bulgaria.

Experiența acumulată în anii 2021–2024, când incendii de proporții au afectat zonele Atenei, insula Evia și Rodos, este esențială pentru creșterea eficienței intervențiilor. Solicitarea oficială a autorităților elene, transmisă prin Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), confirmă rolul României ca partener strategic în protecția civilă regională și europeană.