Incendiu devastator în Bihor: 20 de hectare de teren și sute de pomi distruși

Incendiu devastator în Bihor: 20 de hectare de teren și sute de pomi distrușiSursa foto: ISU Crișana
Incendiu violent cu flăcări mai mari decât un stat de om. Pompierii au salvat din  calea flăcărilor o fermă de oi. Dar și fondul forestier din apropiere. Alți 500 de pomi și 22 ha de vegetație s-au făcut scrup. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, incendiul  a izbucnit din cauza utilizării focului deschis în spații deschise. Vântul puternic a făcut ca focul să se propage rapid.

Incendiu

Sursa foto: ISU Crișana

Zeci de hectare arse și 500 copacii făcuți scrum

Luptă crâncenă a pompierilor cu focul. Un incendiu de proporții a izbucnit aseară în Lugașu de Sus. Incendiul a cuprins o zonă mai mare decât vedeai cu ochii. Și a făcut prăpăd în ciuda intervenșiei pompierilor din Oradea și Aleșd. Focul a  mistuit peste 22 de hectare de vegetație uscată și a distrus o livadă cu peste 500 de pomi fructiferi.

Incendiu

Sursa foto: ISU Crișana

Pompierii bihoreni au acționat pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată produs în Lugașul de Sus,o localitate aflat la 30 kilometri de Oradea, lângă orașul Aleșd. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana, intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor pentru ca dezastrul să fie și mai mare.

Incendiu

Sursa foto: ISU Crișana

Incendiu violent susținut de un vânt puternic

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la mărăciniș și lăstăriș.Dar și la pomi fructiferi – pruni, meri. Focul era cu degajări mari de fum. Vântul puternic a îngreunat misiunea pompierilor. Aceștia au reușit să evite propagarea flăcărilor la fondul forestier și la o fermă de oi din apropiere”, a transmis într-un comunicat ISU Crișana.Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost mobilizați de urgență pompierii Stației Aleșd și ai Detașamentului 1 Oradea, cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă.

Incendiu

Sursa foto: ISU Crișana

"Reamintim bihorenilor că arderea vegetației uscate este interzisă! Incendiile de vegetație uscată se extind rapid pe suprafețe mari, periclitând viețile și bunurilor oamenilor, poluează aerul, deteriorează habitatele animalelor și compromit fertilitatea solului", a transmis într-un comunicat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana

 

