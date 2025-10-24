Social

Agențiile de turism organizează excursii cu ocazia sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Cât plătesc pelerinii

Agențiile de turism organizează excursii cu ocazia sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Cât plătesc peleriniiCatedrala Națională. Sursa foto: Facebook
Mai multe agenții de turism și companii de transport persoane au lansat oferte pentru pelerinii care vor să participe la slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, programată pe 26 octombrie 2025. Excursiile includ transportul dus-întors, dar și opriri la diferite mănăstiri. Conform anunțului făcut de Patriarhia Română, Sfânta Liturghie va începe de la ora 07:30.

Pelerinaj la Catedrala Mântuirii Neamului

O agenție din Brăila organizează o astfel de excursie cu 110 lei de persoană. De asemenea, o companie de transport din județul Brașov oferă pachete similare, la 150 de lei de persoană.

Pe lângă participarea la slujbă, pelerinii care pleacă din județul Brașov vor vizita Palatul Parlamentului, Muzeul Național de Artă al României și vor avea parte de o plimbare cu barca pe Lacul Cișmigiu, iar programul include și un popas de rugăciune la Mănăstirea Ghighiu.

Opțiuni pentru credincioșii din alte zone ale țării

Din Vaslui, credincioșii care doresc să participe la slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale pot opta pentru o ofertă de 190 de lei de persoană. Pentru a ajunge la timp la Sfânta Liturghie, plecarea este programată foarte devreme, la ora 5:00 dimineața. 95 de lei de persoană este tariful pentru excursia cu autocarul, iar agenția menționează că locul se consideră rezervat doar după achitarea sumei integral.

Catedrala Mântuirii Neamului

Catedrala Mântuirii Neamului. Sursa foto: Facebook/Catedrala Națională

Credincioșii din Constanța au putut opta pentru o astfel de excursie la prețul de 200 de lei de persoana. Agenția îi sfătuiește pe pelerini să se asigure că au hrană și apă pentru drum, dar și pentru orele petrecute în Capitală.

Mulți credincioși merg în Capitală cu autocarele puse la dispoziție de protopopiate

Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, eveniment care va marca Centenarul Patriarhiei Române. De exemplu, protopopiatul din Făgăraș a rezervat două autocare pentru credincioșii care vor să ia parte la acest eveniment important pentru Biserica Ortodoxă. Costul pelerinajului este de 120 de lei de persoană și acoperă transportul cu autocarul, precum și o masă caldă servită la prânz.

