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Adolescent de 15 ani, înjunghiat într-un parc din Sfântu Gheorghe. Presupusul agresor, sub control judiciar

Adolescent de 15 ani, înjunghiat într-un parc din Sfântu Gheorghe. Presupusul agresor, sub control judiciar
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Din cuprinsul articolului

Un adolescent de 15 ani a fost rănit cu un obiect ascuțit în zona umărului, în urma unui conflict izbucnit într-un parc de pe strada Pescarilor din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Presupusul agresor, care are aceeași vârstă cu victima, a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Incidentul s-a petrecut pe 7 octombrie 2026, în jurul orei 14:00, când polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 că un adolescent se află căzut la pământ, cu o rană tăiată la nivelul umărului.

Un grup de patru persoane ar fi abordat cei doi adolescenți

Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că băiatul se afla în parc alături de un prieten, în momentul în care cei doi ar fi fost abordați de patru persoane necunoscute.

După un schimb de replici, unul dintre membrii grupului l-ar fi înjunghiat pe adolescent cu un obiect ascuțit în zona umărului. În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Băiatul a fost transportat la spital, însă medicii au stabilit că nu este necesară internarea. Potrivit evaluării medico-legale, leziunile suferite necesită între 7 și 8 zile de îngrijiri medicale.

adolescenți telefon

adolescenți telefon. Sursa foto: Freepik

Polițiștii au identificat un suspect de 15 ani

În urma cercetărilor desfășurate sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au identificat presupusul agresor, un adolescent în vârstă de 15 ani.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Un caz similar a fost înregistrat în luna august

În urmă cu o lună, un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat într-un parc din Galați, după ce a intervenit pentru a apăra un copil de un grup de adolescenți care ar fi venit să-și regleze conturile cu acesta. Victima a fost transportată la spital cu mai multe răni, iar presupusul agresor, un adolescent de 15 ani, a fost reținut. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

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