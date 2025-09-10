Social Activați "Confidențialitatea Avansată" pe WhatsApp. Se introduc funcții noi, cu ajutorul inteligenței artificiale







WhatsApp a lansat funcția „Asistent de Scriere”, un instrument bazat pe inteligență artificială care ajută utilizatorii să își reformuleze mesajele și să ajusteze tonul acestora înainte de trimitere. Noutatea, dezvoltată prin tehnologia „Procesare Privată” a companiei Meta, promite menținerea confidențialității, oferind totodată sugestii de exprimare mai clare, mai prietenoase sau mai amuzante.

Funcția „Asistent de Scriere” a fost prezentată oficial de WhatsApp și este disponibilă, pentru început, doar în anumite țări și numai în limba engleză. Obiectivul său este de a oferi posibilitatea ca un mesaj să fie reformulat rapid, cu menținerea sensului inițial, dar cu adaptarea tonului în funcție de situație.

Accesarea acestei opțiuni este simplă: utilizatorii pot apăsa noua pictogramă în formă de creion atunci când redactează un mesaj, iar aplicația le va propune variante alternative.

WhatsApp a subliniat că noua funcție se bazează pe tehnologia „Procesare Privată”, prin care mesajele originale și sugestiile generate de AI nu sunt accesibile companiei. Conținutul rămâne criptat integral, asigurând, potrivit reprezentanților platformei, același nivel de protecție a datelor utilizatorilor.

Unele mesaje susțin că inteligența artificială ar putea accesa conversațiile de grup, numerele de telefon și chiar informații personale stocate în chaturi private. Ca măsură de precauție, administratorii grupurilor sunt sfătuiți să activeze opțiunea „Confidențialitate avansată” din setările fiecărui chat.

Toți administratorii de chat de grup pot/ar trebui să activeze opțiunea „Confidențialitate îmbunătățită”. În caz contrar, AI poate deschide mesaje de grup, vizualiza numerele de telefon și chiar poate prelua informații personale de pe telefon, chiar și în chat -uri private.

1.⁠ ⁠Deschideți chatul de grup. 2.⁠ ⁠Atingeți numele de chat din partea de sus. 3.⁠ ⁠Derulați în jos și activați opțiunea „Advanced Chat Confidențialitate”.

Meta a colaborat îndeaproape cu specialiștii din domeniul securității pentru a analiza și a valida această nouă tehnologie.