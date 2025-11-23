Accident cumplit în Biruința. Un tânăr a pierdut controlul unui ATV și a murit

Un bărbat în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața duminică, în județul Constanța, după ce a fost aruncat de pe ATV-ul pe care se afla. Accidentul s-a produs în localitatea Biruința, în jurul orei 16:00, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța (IPJ).

„Astăzi, în jurul orei 16.00, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, în localitatea Biruinţa.

Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 32 de ani, a condus un ATV pe strada Primăverii din localitatea Biruinţa şi, ajungând la intersecţia cu DJ 391, ar fi pierdut controlul direcţiei şi ar fi fost proiectat de pe ATV în afara părţii carosabile”, a transmis, duminică seară, IPJ Constanţa.

În urma impactului, bărbatul a decedat pe loc.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate împrejurările producerii accidentului. Ancheta va urmări să clarifice cauzele exacte care au dus la pierderea controlului ATV-ului, precum și eventualele nereguli sau condiții de siguranță neîndeplinite.

Autoritățile recomandă prudență în utilizarea ATV-urilor și a altor vehicule off-road, insistând asupra purtării echipamentului de protecție și respectării regulilor de circulație.

Accidentele cu ATV-uri sunt frecvente în județul Constanța, iar polițiștii atrag atenția asupra riscurilor la care se expun utilizatorii. În general, aceste vehicule sunt considerate cu risc ridicat din cauza vitezei și a instabilității în anumite condiții de teren.

În urma accidentului din Biruința, IPJ Constanța subliniază că ancheta este în desfășurare și că rezultatele vor fi comunicate publicului după finalizarea cercetărilor.

În același timp, autoritățile locale analizează dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță în zona respectivă pentru prevenirea unor tragedii similare.

Specialiștii în siguranța rutieră recomandă ca toate persoanele care utilizează ATV-uri să participe la cursuri de instruire și să respecte limitele de viteză stabilite pentru astfel de vehicule.