A murit compozitorul Jolt Kerestely. Avea 91 de ani

A murit compozitorul Jolt Kerestely. Avea 91 de aniJolt Kerestely. Sursă foto: Facebook
Compozitorul Jolt Kerestely, unul dintre cei mai apreciați autori de muzică ușoară din România, s-a stins din viață marți, la vârsta de 91 de anic, a anunțat Teatrul „Constantin Tănase”. Creatorul a sute de șlagăre care au marcat generații întregi este acum omagiat de zeci de colegi de breaslă și de public.

Mesaje de rămas-bun din lumea artiștilor pentru Jolt Kerestely

Numeroși interpreți și compozitori au transmis mesaje de apreciere și recunoștință pentru moștenirea lăsată de Jolt Kerestely.

„Muzica sa a însemnat și inseamnă emoție pură, o punte între generații! Ne despărțim de om, dar nu și de muzica lui. Ea va continua să ne însoțească, să ne aline și să ne aducă aminte că marii artiști nu pleacă niciodată cu adevărat, ei trăiesc prin ceea ce au dăruit lumii”, a scris Daniel Pavel.

Andrei Tudor a transmis la rândul său: “Muzica sa rămâne parte din patrimoniul afectiv al României. Dumnezeu să-l odihnească în pace”!

Fuego și Jolt Kerestely

Fuego și Jolt Kerestely. Sursă foto: Facebook

Fuego era un apropiat al lui Jolt Kerestely

Ionel Tudor și-a amintit de momentele petrecute împreună: „Am petrecut concedii minunate, la munte, impreuna cu familiile noastre. Am participat la festivaluri, intalniri, evenimente impreuna. Ii vom pastra mereu o calda amintire! Drum lin, Boss”!

Fuego a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu compozitorul: „Mi-a fost ca un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire! Avem împreună peste 20 de cântece, mai multe albume și sunt onorat ca anul trecut de ziua lui, l-am putut omagia la TVR 2”!

La rândul său, Gheorghe Gheorghiu a transmis: „Rămas bun, maestre Jolt Kerestely. Muzica dumneavoastră va rămâne”!

Jolt Kerestely, omagiat de Teatrul „Constantin Tănase”

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” a anunțat dispariția compozitorului printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook:

„Astăzi s-a mai stins o stea a muzicii uşoare româneşti. Îndrăgitul şi emblematicul compozitor a plecat dintre noi lăsându-ne moştenire cele mai frumoase cântece de dragoste, musicaluri şi operete de succes. ‘Copacul’ său interpretat de inegalabilul Aurelian Andreescu se află şi acum, după aproape 6 decenii, în top-ul celor mai frumoase şlagăre româneşti din toate timpurile”.

Trupul neînsuflețit al compozitorului va fi depus miercuri după-amiază în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, aflat pe Calea Victoriei, în București, unde cei care l-au admirat vor putea să îi aducă un ultim omagiu.

