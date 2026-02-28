7.000 de angajați primesc bonusuri uriașe după ce firma își împarte majoritatea profitului: Luați cât puteți căra

O companie din China comunistă a atras atenția pe rețelele sociale după ce a anunțat că a distribuit 180 de milioane de yuani (aproximativ 26 de milioane de dolari) sub formă de bonusuri de sfârșit de an către angajați, dintr-un profit total de 270 de milioane de yuani, potrivit myNews.

Informația a generat reacții ample în mediul online, iar imaginile de la eveniment au devenit rapid virale pe platformele din China continentală.

Potrivit datelor publicate de presa chineză, compania Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. a organizat pe 13 februarie gala anuală, în cadrul căreia peste 60 de milioane de yuani în numerar au fost împărțiți pe loc angajaților.

Evenimentul companiei a reunit aproximativ 7.000 de persoane, fiind amenajate 800 de mese de banchet. Imaginile difuzate online arată rânduri de mese acoperite cu teancuri de bani, pregătite pentru a fi distribuite angajaților.

În timpul galei, salariații au fost invitați pe scenă pentru a-și primi recompensele. În alte momente interactive, aceștia au fost lăsați să numere singuri bancnotele, iar suma pe care reușeau să o numere în timpul stabilit putea fi păstrată integral.

Conform înregistrărilor apărute în mediul online, mai mulți angajați pot fi văzuți numărând bani întinși pe mese lungi, în timp ce alții urcă pe scenă cu brațele încărcate de teancuri de bancnote.

La un moment dat, în timpul evenimentului, fondatorul și conducătorul companiei, Cui Peijun, s-a adresat departamentului financiar, spunând:

„De ce dăm mașini de spălat? Credeți că prețul aurului a crescut? În anii anteriori am oferit coliere și inele, aduceți numerarul și dați fiecăruia încă 20.000 de yuani”.

Pe lângă sumele oferite în cadrul galei, compania a acordat și bonusuri distribuite online, astfel că totalul plăților de sfârșit de an a depășit 180 de milioane de yuani.

Profitul raportat pentru anul 2025 a fost de 270 de milioane de yuani, ceea ce înseamnă că aproape 70% din câștigurile companiei au fost împărțite celor aproximativ 7.000 de angajați.

Compania a fost înființată în septembrie 2002 și activează în domeniul producției și furnizării de macarale și echipamente pentru manipularea materialelor.

A Chinese company executive is said to have laid out roughly 180 million yuan (about $26 million) in cash across 800 tables and asked his 7,000 staff members to take as much as they could. According to him, many young employees are weighed down by home loans, car repayments and… pic.twitter.com/rSMT8O9M7U — Oku (@oku_yungx) February 27, 2026

Potrivit datelor prezentate, are operațiuni comerciale în peste 130 de țări. Conform informațiilor disponibile, Cui Peijun deține aproximativ 98,88% din acțiunile companiei.

În 2024, societatea a înregistrat un profit net de 260 de milioane de yuani, dintre care 170 de milioane au fost distribuite angajaților.

De asemenea, în martie anul trecut, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, compania a acordat aproape 1,6 milioane de yuani sub formă de bonusuri pentru 2.000 de angajate.

Practica frecventă de a oferi recompense financiare angajaților a dus la apariția unui supranume pentru liderul companiei în mediul online, acesta fiind numit de internauți „șeful care iubește cel mai mult să dea bani”.

Răspunzând acestui apelativ, Cui Peijun a declarat:

„Nu este că îmi place să dau bani, ci că tinerii au rate la mașini și credite ipotecare, iar orice sprijin pe care îl putem oferi ajută”.

Postările despre eveniment au generat numeroase comentarii. Un utilizator a scris:

„Acesta este adevăratul Zeu al Bogăției în lumea oamenilor. Sperăm să existe mai multe companii și antreprenori ca acesta”.

Un alt comentariu menționează:

„Nu este asta mai eficient decât publicitatea? Tratați bine angajații și vor munci mai mult, cu calitate garantată. Un astfel de șef merită să fie numit model național”.

Un al treilea utilizator a afirmat: „Acesta este cu adevărat șeful de vis al altcuiva. Cu un astfel de bonus de sfârșit de an, cine nu și-ar dori să lucreze acolo?”

Evenimentul organizat de compania chineză a continuat să fie distribuit pe platformele sociale, imaginile cu mesele acoperite de numerar și angajații care pleacă acasă cu teancuri de bani devenind unele dintre cele mai comentate momente din spațiul online chinez în această perioadă.