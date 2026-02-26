SUA și China invocă „stabilitatea strategică” înaintea vizitei lui Trump la Beijing

Relația dintre Statele Unite și China pare să fi intrat într-o etapă de relativă stabilitate, conform declarațiilor făcute miercuri de secretarul de stat american, Marco Rubio, potrivit The Straits Times.

Afirmațiile vin în contextul pregătirilor pentru vizita pe care președintele Donald Trump urmează să o efectueze la Beijing la sfârșitul lunii martie. Comentariile oficialului american sugerează o recalibrare a discursului diplomatic, pe fondul tensiunilor comerciale și strategice care au marcat interacțiunile bilaterale din ultimii ani.

În timpul vizitei oficiale în Caraibe, Marco Rubio a subliniat că cele două puteri globale au ajuns la o concluzie comună privind riscurile escaladării economice. Declarațiile au fost făcute într-un moment în care comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile dintre Washington și Beijing.

Secretarul de stat a afirmat că dialogul dintre cele două state a atins „cel puțin un anumit tip de stabilitate strategică”. Potrivit acestuia, ambele guverne ar fi conștiente de consecințele unei confruntări comerciale majore.

„Cred că am atins cel puţin un anumit tip de stabilitate strategică în relaţia noastră”, a declarat Marco Rubio reporterilor.

El a adăugat că o eventuală deteriorare severă a relațiilor comerciale ar avea efecte globale: „Cred că ambele ţări au ajuns la concluzia că un război comercial global în toată regula între Statele Unite şi China ar fi profund dăunător pentru ambele părţi şi pentru întreaga lume”.

Afirmațiile marchează o nuanțare a poziției publice a administrației americane, în condițiile în care Rubio și Donald Trump au descris anterior China drept un competitor strategic major.

În intervenția sa, Marco Rubio a reiterat că Washingtonul își menține abordarea prudentă față de Beijing. Oficialul a precizat că Statele Unite vor continua să urmărească diversificarea economiei și reducerea dependenței de China în sectoarele esențiale.

Potrivit declarațiilor sale, accentul cade pe diminuarea dominației Chinei în lanțurile globale de aprovizionare, în special în industriile considerate strategice. Rubio a indicat că această direcție rămâne o prioritate a politicii externe și economice americane.

Secretarul de stat a abordat și tema controlului armelor nucleare, menționând că Statele Unite intenționează să continue presiunile diplomatice asupra Chinei pentru inițierea unui acord nuclear trilateral cu Rusia și Statele Unite.

Comentariile sale au venit după ce un oficial american de rang înalt s-a întâlnit la Geneva cu reprezentanți ruși și chinezi, în contextul expirării noului tratat START privind controlul armelor strategice.

„Au spus public că nu vor să facă acest lucru”, a declarat Marco Rubio, referindu-se la poziția Chinei privind negocierile.

„Însă vom continua să insistăm, deoarece credem că ar fi bine pentru toată lumea dacă am ajunge la un astfel de acord”.

Statele Unite și Rusia dețin cele mai mari arsenale nucleare la nivel mondial, în timp ce capacitățile Chinei sunt considerate în creștere rapidă.

Președintele Donald Trump urmează să viziteze China la sfârșitul lunii martie, aceasta fiind prima deplasare în această țară de la începutul celui de-al doilea mandat. Marco Rubio a indicat că intenționează să îl însoțească pe șeful statului american.

Vizita are loc într-un context diplomatic complex, marcat de competiția economică, divergențe strategice și dialoguri privind securitatea globală.

În 2020, China i-a impus sancțiuni lui Marco Rubio, pe atunci senator, pentru pozițiile sale legate de Hong Kong și situația minorității uigure.