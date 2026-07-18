Legenda Rapidului și a fotbalului românesc, Rică Răducanu, a trecut prin momente dificile după un accident petrecut pe litoral. Fostul portar a căzut pe scări, s-a lovit puternic și a ajuns la spital, unde a rămas internat timp de zece zile.

Deși a suferit mai multe traumatisme, Rică Răducanu spune că se consideră norocos, deoarece impactul putea avea urmări mult mai grave.

Accidentul s-a produs în timpul șederii sale la mare, unde își petrece aproape fiecare vară. În urma căzăturii, fostul internațional și-a dislocat umărul și și-a rupt două coaste. Deși s-a lovit și la cap, spune că a evitat un impact mult mai periculos: „Am două coaste rupte și mă mai doare și umărul. Bine că nu m-am lovit la cap, pentru că atunci, când am căzut, puteam să dau cu capul de ciment”. După zece zile de spitalizare, medicii au decis că poate fi externat.

Ajuns din nou la terasa familiei din Neptun, Rică Răducanu spune că încă resimte durerile provocate de accident, însă încearcă să privească totul cu umor, așa cum și-a obișnuit admiratorii.

„Acum sunt la mine, la terasă, la Neptun. E bine, pentru că a venit lumea la mare, mai o poză, mai un autograf, mai o bere. Am ieșit din spital, după ce m-au aranjat. Până la urmă, asta e. Am probleme cu spatele și cu umărul, nu s-au prins coastele încă. Mă doare peste tot, dar sunt învățat cu plonjonul”, a declarat fostul portar.

Acesta a povestit, în stilul său caracteristic, că loviturile încă se văd.

„Spatele e negru. Bine, eu sunt negru oricum”, a glumit Rică Răducanu, adăugând că soția îl ajută cu creme pentru a-i mai calma durerile.

Rică Răducanu spune că a legat o relație frumoasă cu personalul medical în perioada internării, iar la plecare asistentele i-au mărturisit că le va lipsi. „Când am ieșit din spital, asistentelor le părea rău că plec. «Nea Rică, o să ne fie dor!»” Replica fostului portar a venit imediat: „Lasă, că veniți la mine la terasă. Mai bine ne vedem acolo. Lumea mă iubește și asta contează mult”, a spus acesta.

Chiar dacă a împlinit 80 de ani și se confruntă cu probleme de sănătate, Rică Răducanu nu renunță la munca de pe litoral.

În fiecare sezon estival revine la terasa familiei, aflată în zona „La Steaguri”, din Neptun, unde îi întâmpină pe turiști, face fotografii, oferă autografe și, la nevoie, îi ajută pe colegi la servire sau la alte activități.

Fostul portar spune că veniturile obținute în timpul verii îl ajută să facă față cheltuielilor din sezonul rece:

„Tot aici, la terasa Sirena, din zona La Steaguri, din Neptun, sunt și vara asta. Mă ocup cu de toate, ajut cu ce pot colegii. Mulți turiști vin aici și de dragul meu, pentru poze, pentru un banc și un autograf. Îi și servesc, mai dau și cu mătura, la nevoie, fac de toate. Muncesc vara, ca să mai strâng un ban pentru facturile de la iarnă, că s-au scumpit toate, este tot mai greu să trăiești numai din pensie.”

El a remarcat însă că, în această vară, stațiunea este mai puțin aglomerată decât în alți ani.

„Momentan, încă nu sunt turiști, câte trei-patru dacă ai la mese. Pe aici, prin Neptun, e jale, e aproape pustiu. Unde or fi turiștii? Sunt mai mulți angajați la localuri decât turiști”, a afirmat Rică Răducanu.

Fostul internațional spune că încearcă să păstreze prețurile accesibile în restaurantul familiei. Astfel, un mic costă 6 lei, o porție de hamsii prăjite 14 lei, iar ciorbele sunt între 24 și 25 de lei.

Rică Răducanu este unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului românesc. A evoluat pentru Rapid București între 1965 și 1975, iar între 1967 și 1978 a apărat poarta echipei naționale a României.

Alături de Rapid a câștigat titlul de campion al României în 1967 și două Cupe ale României, în 1972 și 1975, devenind una dintre cele mai iubite legende din istoria clubului giuleștean.