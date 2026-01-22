22 ianuarie 1990. Am fost un dobitoc, spunea Tudor Postelnicu. Procurorul General cerea indicații la FSN cum să se desfășoare Procesul celor 4

Data de 22 ianuarie 1990 rămâne în istoriografia tranziției românești drept un punct de inflexiune în care entuziasmul exploziv al lunii decembrie a început să fie înlocuit de mecanismele reci, adesea contradictorii, ale construcției noului sistem politic și juridic.

La exact o lună de la fuga dictatorului, România se afla într-un vid instituțional parțial, în care Frontul Salvării Naționale (FSN) încerca să își legitimeze autoritatea prin procese spectacol, restructurări academice și epurări interne, în timp ce vocea străzii și a presei libere nu se retrăgea. Începea să discute natura “originală” a democrației ce se năștea sub ochii lor.

Știrile acelei zile, dominate de mărturiile umilitoare ale “Celor Patru” din Comitetul Politic Executiv, de protestele studențești împotriva structurilor de îndoctrinare și de primele fisuri majore în unitatea aparentă a noii puteri, oferă o radiografie fascinantă a modului în care vechea gardă încerca să supraviețuiască, în timp ce noii lideri își securizau pozițiile folosind, paradoxal, metode din arsenalul trecutului.

Tudor Postelnicu : „Am fost un dobitoc“...

Emil Bobu: „Și eu personal îmi condamn atitudinea de ploconire și executare orbește a unor indicații ale dictatorului“.

Ion Dincă : „Recunosc încă odată că prin poziția mea pasivă și lipsită de poziție în fața dictatorului, am dat girul meu să se tragă în demonstranți, deci hotărîrii dictatorului de a înăbuși aceste demonstrații prin sînge“.

Manea Mănescu :„Nicolae Ceaușescu a simulat că renunță la funcțiile sale și deși mi-am dat seama , că nu este sincer și că este un act de provocare, ca și alții, l-am rugat să rămînă la conducere“.

Primele pagini ale ziarelor din 22 ianuarie 1990 prezentau ceea ce mulți români considerau a fi începutul actului de dreptate: procesul “grupului celor patru” format din Tudor Postelnicu, Emil Bobu, Ion Dincă și Manea Mănescu. Declarațiile acestora, inserate în spațiul public sub forma unor fragmente de rechizitoriu sau interviuri luate în condiții de detenție, au rămas în memoria colectivă prin ridicolul și capitularea lor morală.

Tudor Postelnicu, fost ministru de Interne și temut șef al Securității, rostea celebra frază “Am fost un dobitoc”, o încercare disperată de a substitui responsabilitatea penală pentru complicitate la genocid cu o presupusă lipsă de inteligență sau discernământ.

Această strategie a “dobitoceniei" sau a “ascultării orbești", invocată și de Emil Bobu, membru CPEx, care își condamna propria atitudine de “ploconire", trăda o realitate crudă a sistemului ceaușist: puterea absolută fusese susținută de o coloană vertebrală de activiști a căror singură competență era servilismul.

Ion Dincă, poreclit “Teleagă", prim-viceprim-ministru al Guvernului și era membru al Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv (CPEx) al PCR. El recunoștea girul dat pentru reprimarea demonstranților prin sânge, în timp ce Manea Mănescu descria simulacrul de demisie al lui Ceaușescu, recunoscând că, deși conștient de provocare, i-a cerut acestuia să rămână la conducere. Aceste mărturii nu erau doar probe juridice, ci elemente de canibalizare politică, prin care noul regim livra populației “vinovații de serviciu" pentru a potoli setea de răzbunare și pentru a trasa o linie de demarcație netă între “dictator și camarila sa" și restul structurii de partid care se regrupa în spatele Frontului.

Dincolo de spectacolul judiciar, dialogul dintre presă și Procurorul General al României, Gheorghe Robu, scotea la iveală tensiunile profunde legate de transparența noului sistem de justiție.

Deși procesul era anunțat ca fiind public, detaliile logistice dezvăluiau o dorință de control care amintea izbitor de “tristul trecut". Faptul că tabelele cu ziariștii admiși la proces trebuiau aprobate direct de “Front" indica o subordonare a puterii juridice față de cea politică, în ciuda asigurărilor date de Robu că “separațiunea puterilor este deja rezolvată".

RL: O ultimă întrebare, in timpul discuției noastre ați fost chemat de două ori la Front. Milităm ori ba pentru separarea puterii politice de cea de stat? Gheorghe Robu: M-am dus din propria mea inițiativă la Front. Separațiunea puterilor este în fapt o chestiune deja rezolvată. Contactele mele cu Frontul se referă la activități ce n-au absolut nici o legătură cu administrarea justiției. Dacă vreți, probleme administrative.

Această contradicție flagrantă între discursul reformist și practica administrativă a controlului este esențială pentru înțelegerea modului în care s-a construit statul român post-1989. Procurorul Robu încerca să justifice discreția prin necesitatea de a asigura securitatea anchetaților, însă întrebările jurnaliștilor reflectau o neîncredere profundă: de ce un proces pentru genocid, o infracțiune care viza întreg poporul, trebuia să treacă prin filtrul unei aprobări politice?

Această perioadă marca începutul unei lupte pentru sensul termenului de “genocid", o încadrare juridică forțată care, deși satisfăcea nevoia de retribuție imediată, avea să creeze ulterior probleme de terminologie legală, subminând pe termen lung rigurozitatea actului de justiție.

În același timp, în data de 21 și 22 ianuarie, mediul academic devenea teatrul unei alte confruntări fundamentale pentru viitorul României: deconstruirea aparatului de îndoctrinare.

Mitingul organizat de Liga Studenților în fața Universității din București și conferința de presă ulterioară, la care participau observatori internaționali precum Anna Husarska de la Gazeta Wyborcza, puneau pe masa guvernului interimar problema Institutului “Ștefan Gheorghiu". Studenții cereau nu doar desființarea acestei “uzine de cadre" a partidului, ci și o reparație morală față de intelectualitatea reală.

Argumentele lor erau de o claritate chirurgicală: clădirea trebuia returnată Academiei Militare Tehnice, proprietarul de drept, iar diplomele emise de acest institut nu puteau fi echivalate cu studiile universitare autentice, deoarece se bazau pe selecție de “dosar" și nu pe meritocrație profesională. Întrebarea retorică a studenților – “În ce domeniu sunt ei licențiați? În ceaușism științific?!", lovea direct în inima sistemului de privilegii care încerca să se recicleze sub noi etichete, precum nou-înființata Facultate de Psihologie și Sociologie, condusă de personaje precum Radu Florian, un teoretician al socialismului științific.

Rezistența studenților față de numirea lui Radu Florian era, de fapt, o rezistență față de “continuitate prin transformare". Studenții sesizau cu acuitate pericolul ca aceiași profesori care teoretizaseră “procesele definitorii ale dezvoltării societății socialiste" să devină peste noapte mentorii noii democrații.

Ei refuzau ca baza materială solidă a fostului Institut “Ștefan Gheorghiu" să rămână pe mâna aceleiași nomenclaturi academice, cerând redistribuirea acestor resurse către facultățile vitregite de regimul anterior. Această presiune a străzii și a mediului universitar a fost motorul care a forțat primele măsuri de lustrație neoficială, demonstrând că societatea civilă era mult mai radicală și mai clară în opțiuni decât conducerea provizorie a țării.

Studiind știrile din 22 ianuarie 1990, observăm că studenții nu se luptau doar cu niște clădiri sau funcții, ci cu mentalitatea de “revoluție socialistă" pe care regimul FSN părea să o conserve într-o formă edulcorată.

O altă piesă esențială în puzzle-ul puterii de la acea dată era editorialul acid semnat de Corneliu Vlad în “România liberă" la adresa lui Dumitru Mazilu. Acesta din urmă, un personaj central al evenimentelor din decembrie, care se autopropulsase ca un campion al anticomunismului, devenise ținta unor dezvăluiri privind trecutul său în structurile de securitate și stalinismul anilor '50.

Cazul Mazilu este emblematic pentru criza de legitimitate a elitei revoluționare. Editorialul sublinia o realitate incomodă: mulți dintre cei care strigau cel mai tare împotriva comunismului aveau acces la dosarele Securității pentru că fuseseră parte din sistem. Acuzațiile de folosire a “metodelor staliniste" aduse ziarului de către Mazilu, în interviuri date presei străine precum “Le Monde", indicau o tehnică de manipulare frecventă în epocă: discreditarea criticilor interni prin apelul la autoritatea externă și prin victimizarea politică.

Conflictul dintre Mazilu și "România liberă" prefigura marea falie care avea să despartă societatea românească în anii '90: pe de o parte, cei care doreau o rupere totală și transparentă de trecut, și pe de altă parte, cei care doreau o tranziție controlată, protejată de secretele dosarelor.

Toate aceste știri adunate în spațiul unei singure zile, 22 ianuarie 1990, demonstrează că noul sistem nu s-a născut dintr-un plan coerent, ci dintr-o serie de reacții în lanț, compromisuri și lupte pentru imagine. În timp ce la tribunal se judeca “trecutul" prin intermediul unor figuri de carton precum Postelnicu și Bobu, în spatele ușilor închise se dădeau bătălii pentru controlul informației și al educației.

Justiția era folosită ca instrument de legitimare politică, universitatea era un câmp de luptă pentru puritate ideologică, iar presa liberă devenise principalul inamic al celor care, deși se declarau democrați, păstrau reflexele autoritare ale vechii ordini. Această dată rămâne o lecție despre cât de dificil este să construiești o democrație pe ruinele unui sistem care nu a lăsat în urmă doar teroare, ci și o rețea complicată de complicități și o profundă degradare a caracterului uman, așa cum a demonstrat-o, cu vârf și îndesat, "dobitocenia" asumată a celor care, cu doar câteva săptămâni înainte, decideau destinele a milioane de oameni.

Privind în retrospectivă, ianuarie 1990 nu a fost doar luna “libertății", ci și luna în care Sistemul a învățat să se adapteze, să mimeze pocăința și să își conserve esența prin sacrificarea unor pioni vizibili. Curajul studenților de a refuza “ceaușismul științific" și insistența jurnaliștilor de a pătrunde în sălile de judecată au fost primele bariere reale în calea unei restaurări totale.