Pe 2 ianuarie 1990, România intra într-o altă epocă. Și era anunțată în vechiul stil de acest lucru.

Mesajul de Anul Nou transmis de Ion Iliescu la cumpăna dintre anii 1989 și 1990 reprezintă un document de o importanță istorică incontestabilă. Marcând efortul noii structuri de putere, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN), de a obține legitimitate într-un moment de vid de autoritate.

Tonul discursului, deși orientat spre viitor, a fost construit pe o critică severă a trecutului recent, propunând o ruptură radicală de politicile regimului Ceaușescu.

Una dintre primele direcții anunțate a fost anularea legislației considerate „antipopulare”, un gest simbolic menit să demonstreze populației că noua putere prioritizează drepturile omului și libertățile individuale. Din perspectiva analizei istorice, această desființare a vechilor legi a reprezentat atât ca un act de justiție socială, cât și ca o unealtă de consolidare a popularității CFSN, oferind o relaxare imediată a controlului statului asupra individului.

În plan economic, măsurile de urgență au vizat corectarea privațiunilor extreme care marcaseră ultimul deceniu al „Epocii de Aur”.

Discursul a evidențiat o schimbare de paradigmă prin înlăturarea centralismului excesiv și demararea unui proces de descentralizare, menit să redea unităților economice o parte din autonomia pierdută. Însă, mai mult decât reformele structurale, populația a resimțit impactul măsurilor imediate privind aprovizionarea.

Pentru a compensa anii de frig și întuneric, CFSN a dispus o creștere masivă a resurselor de energie electrică și gaze naturale alocate consumului casnic, cu un procent de 40—45% față de iarna precedentă.

Totodată, intervenția statului asupra prețurilor a fost una directă: tariful energiei electrice a fost redus, iar prețul gazelor naturale a fost fixat la un leu pe metru cub, măsuri care, deși necesare din punct de vedere umanitar, prefigurau un model de subvenționare ce avea să complice tranziția ulterioară spre economia de piață.

O altă decizie cu impact major asupra stării de spirit a națiunii a fost sistarea exporturilor de alimente. Această politică a pus capăt exportului forțat practicat de regimul anterior pentru achitarea datoriei externe, permițând livrarea către piața internă a tuturor stocurilor existente în industria alimentară și ușoară.

În plus, s-a anunțat realizarea unor importuri de bunuri de consum, recunoscându-se implicit incapacitatea sistemului productiv intern de a satisface nevoile de bază ale populației. Din punct de vedere istoric, aceste măsuri pot fi interpretate ca o strategie de „gratificare imediată”, menită să calmeze tensiunile sociale post-revoluționare, chiar dacă sustenabilitatea lor pe termen lung rămânea sub semnul întrebării.

Discursul a pus un accent deosebit pe demascarea „megalomaniei” vechiului regim, anunțând sistarea unor investiții gigantice care înghițeau resurse imense fără o fundamentare economică validă.

Lista acestor proiecte oprite reflectă dimensiunea efortului de construcție din perioada dictaturii.

Printre cele mai notabile se numără amenajarea râului Argeș pentru navigație (Canalul Dunăre — București), un proiect cu o valoare totală de peste 25 miliarde lei (aproximativ 1,2 miliarde de dolari la valoarea din 1990), din care se cheltuiseră deja 11 miliarde fără o utilitate clară.

Proiectul a fost abandonat imediat după Revoluție și a rămas până astăzi cel mai mare șantier neterminat al României. Deși ecluzele și bazinele fuseseră realizate în proporție de peste 70%, lipsa conservării a dus la degradarea severă a structurilor de beton și la devalizarea echipamentelor.

În prezent, canalul este o succesiune de ruine inundate și zone acoperite de vegetație, fiind reactivat doar periodic în discursurile electorale fără a primi însă finanțarea necesară pentru finalizare.

De asemenea, a fost oprit sistemul hidrotehnic Dunăre — Jiu — Argeș, evaluat la peste 4 miliarde lei, și construirea zonei libere în Portul Constanța, un proiect de 20 miliarde lei (peste 900 de milioane de dolari la valoarea din 1990).

Conceput ca o soluție complexă de transfer de debite și protecție împotriva inundațiilor, acest sistem hidrotehnic a fost fragmentat după sistarea lucrărilor. Viziunea unitară a transferului masiv de apă între bazinele hidrografice a fost abandonată din cauza costurilor de întreținere și a impactului ecologic. Totuși, anumite componente secundare au fost integrate în rețele locale de utilități sau folosite pentru irigații, însă proiectul nu și-a atins niciodată scopul strategic național prevăzut în planurile inițiale.

Dezvoltarea zonelor libere din Portul Constanța s-a dovedit a fi singura direcție strategică validată de timp.

După o perioadă de stagnare în anii '90, conceptul a fost preluat și modernizat prin investiții private și fonduri europene. Astăzi, Portul Constanța Sud - Agigea funcționează ca un hub logistic major la Marea Neagră, demonstrând că, în acest caz specific, potențialul comercial a depășit temerile politice de la momentul Revoluției.

Aceste decizii au fost prezentate ca acte de responsabilitate fiscală, deși abandonarea unor șantiere aflate în stadii avansate de execuție a reprezentat, în sine, o pierdere economică majoră pentru patrimoniul național.

Alte obiective industriale masive, precum centrala termoelectrică pe șisturi de la Anina, au fost de asemenea sistate. În acest caz, se executaseră deja lucrări de 7,6 miliarde dintr-un total de 11,3 miliarde lei, investiția fiind considerată un eșec tehnologic și economic.

Proiectul a fost abandonat definitiv, deoarece procesul de ardere a șisturilor bituminoase de slabă calitate s-a dovedit a fi ineficient, consumând mai multă energie pentru funcționare decât producea. În prezent, situl de la Anina este o ruină industrială masivă, mare parte din utilaje fiind tăiate și vândute la fier vechi în ultimele decenii.

Nici lucrările de la Casa Republicii, care însumaseră până în acel moment peste 6 miliarde lei (285 milioane dolari până la 31.12.1989), nu au fost scutite de critică, fiind incluse în inventarul proiectelor ce necesitau o analiză minuțioasă a eficienței.

Clădirea a fost redenumită Palatul Parlamentului și a fost finalizată treptat pe parcursul anilor '90, devenind sediul legislativului României. Astăzi este un simbol dual: o atracție turistică mondială și un edificiu funcțional, dar și o povară administrativă constantă din cauza costurilor de întreținere exorbitante.

Poate cea mai dură parte a discursului a vizat restabilirea adevărului statistic în agricultură, demascând ceea ce Ion Iliescu a numit „euforia minciunii”.

Discrepanța dintre cifrele de propagandă și realitate a fost prezentată ca o formă de patologie a statului totalitar. Producția de cereale, despre care dictatorul afirma că atinsese 60 milioane tone, a fost revelată ca fiind în realitate de doar 16,9 milioane tone.

Această corecție brutală a datelor oficiale a servit la subminarea post-mortem a prestigiului economic al vechiului regim, dar a și pregătit populația pentru dificultățile economice ce urmau, explicând de ce, în ciuda „recordurilor” trâmbițate la televizor, rafturile magazinelor fuseseră goale.

Datele tehnice prezentate au subliniat prăpastia dintre realitate și ficțiunea raportărilor oficiale.

La grâu și secară, producția reală a fost de 3.170 kg/ha, în loc de cele 8.180 kg/ha raportate, în timp ce la porumb boabe, diferența a fost de la 1.913 kg/ha la cifra fantezistă de 16.500 kg/ha.

Aceeași situație s-a regăsit la sfecla de zahăr (24.700 kg/ha față de 100.000 kg/ha) și la cartofii de toamnă (14.130 kg/ha față de 81.296 kg/ha).

În final, discursul de Anul Nou a cuprins și măsuri de reformă socială și agricolă menite să atragă sprijinul segmentelor largi ale populației, în special al țăranilor și muncitorilor.

Guvernul a fost însărcinat să pregătească trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile începând cu luna martie, o măsură simbolică pentru tranziția spre un mod de viață mai relaxat, de tip european. De asemenea, au fost decise acțiuni de sprijin pentru agricultură, menite să corecteze abuzurile împotriva țărănimii. Luate în ansamblu, aceste măsuri anunțate de Ion Iliescu au constituit un amestec de necesitate umanitară, reparație morală și pragmatism politic.

Deși au asigurat supraviețuirea fizică și socială a României în iarna tulbure a anului 1990, ele au lăsat nerezolvată problema de fond a eficienței economice, amânând reformele structurale profunde în favoarea unei stabilități sociale imediate.