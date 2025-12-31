HAI România! Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu







Un episod fără filtre și fără regrete din seria „Istoria Secretă”. Invitatul de astăzi este nimeni altul decât Serghei Mizil, personificarea „băiatului de oraș” dinainte de '89 și unul dintre cei mai controversați membri ai nomenclaturii comuniste. Serghei vorbește deschis despre privilegiile uriașe pe care le avea ca fiu al demnitarului Paul Niculescu-Mizil, despre prietenia tumultuoasă cu Nicu Ceaușescu și despre cum fenta sistemul chiar din interiorul lui.

Viața de „beizadea”: De la ursul ținut în curtea vilei de pe Kiseleff, la casele de protocol și vacanțele în străinătate când românii stăteau la cozi. Chefurile legendare cu Nicu Ceaușescu: Cum se distrau fiii nomenclaturii la Snagov și Predeal, departe de ochii lumii. Sfidarea Miliției: Povestea incredibilă a momentului în care Serghei a scos arma la milițieni și cum conducea cu damigeana de vin conectată printr-un furtun, direct la volan.

Relația cu Familia Ceaușescu: Ce părere avea Elena Ceaușescu despre el și cum a fost „citit” în ședința Comitetului Politic Executiv. Arta și banul: Cum vindea tablouri pe sume colosale și cum funcționa „contrabanda” cu casete video în comunism. O discuție despre o lume dispărută, trăită la intensitate maximă de un om care recunoaște că a profitat din plin de sistem, dar care a rămas mereu un rebel.