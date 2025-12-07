16-17 ture de cursă, distanța scade între cei cele două mașini. Albastru pare mai strident decât Roșu, Maro rămâne departe

Cursa fanteziei din Circuitul B continuă. De această dată pare că lucrurile se îndreaptă spre un final neașteptat. Monopostul Roșu a ieșit la schimb de roți, dar când s-a întors pe traseu, Albastru trecuse în față. Sau cel puțin așa arată o fotografie de moment, făcută de un amator. Pentru că așa cum vă spuneam, ceea ce citiți se referă la o cursă care nu există.

Ca să spunem cum stau lucrurile la ceas de seară, ar trebui să dăm mai mult decât kilometrii parcurși. Să vedem viteza și tactica mulților competitori. Dar să ne lăsăm fantezia să zburde și să spunem cu ochii închiși:

Monopostul Roșu pierde din viteză, fiind depășit de cel Albastru. Diferența este de câțiva kilometrii, nu mulți, maxim 1-2. Cum ar veni la o viteză de 31-32 de km/h, puteți face singuri calculul. Sigur vă dă un 29 km/h pentru Monopostul Roșu. Dar după lăsarea întunericului, situația se poate albăstrii și mai tare.

Să spunem că Mașina Maro nu mai are nici o speranță, pentru că va rămâne doar o speranță. Speranța celor care au crezut că pot face dintr-un monopost maro un avion cu reacție...

Monopostul Curcubeu se va duce onorabil la boxe, chiar dacă nu va avea o viteză pe măsura așteptărilor, mai ales că nu va depăși concurentul din față. Care îl va stropi cu 3-4 picături, cât să-i dea și lui o tentă cafenie pe bord. Monopostul Alb e în limitele cunoscute, mai ales că orice artist știe: albul nu-i culoare, deci nu poți picta un tabloul fără culori puternice.

D-aia zic că în fantezia noastră rămânem cu două culori principale: Albastru și Roșu.

Acestea fiind zise, cred că fantezia noastră e suficient de clară, mai ales că este doar o fantezie. În care visul unora se transformă în coșmarul altora. Dar, la final, toți pot rosti liniștiți precum Martin Luther King: I Have a Dream! Pentru că visele rămân.