Cum a încercat CNN să se apere după manipularea penibilă cu „bărbatul alb”

După ce s-a făcut de râs numind „bărbat alb” un individ care era, evident, orice altceva decât „alb”, prezentatorul CNN Jake Tapper și-a petrecut o parte din emisiunea de vineri încercând să se apere și încurcându-se în explicații, scrie The Gateway Pundit.

Joi, prezentatorul Jake Tapper de la CNN a anunțat că FBI a arestat „un bărbat alb în vârstă de 30 de ani” în legătură cu bombele plasate în fața sediilor Comitetului Republican Național (RNC) și Comitetului Democrat Național (DNC) în ajunul zilei de 6 ianuarie.

Câteva momente mai târziu, CNN a difuzat fotografia suspectului, dezvăluind ceea ce oricine putea vedea clar: suspectul, Brian Cole Jr., este de culoare.

Dar Jale Tapper a insistat, spunând publicului:

„Brian Cole Jr., un bărbat alb în vârstă de 30 de ani din suburbiile orașului Washington, este acuzat de transportul unui dispozitiv exploziv în comerțul interstatal și de distrugere intenționată prin explozie.”

El a continuat apoi, spunând că „CNN a observat în această dimineață forțele de ordine locale și federale în fața casei sale din Woodbridge, Virginia.”

După ce penibila încercare de manipulare a devenit subiect de amuzament sau furie pe rețelele sociale, prezentatorul CNN Jake Taper a încercat să se justifice, recunoscându-și minciuna, puțin probabil neintenționată, câtă vreme putea vedea fotografia suspectului.

„Ieri, cu câteva minute înainte să vă arătăm fotografia suspectului, am spus din greșeală că suspectul era alb”, a susținut Jake Tapper încercând să se apere.

„Evident, așa cum a dezvăluit fotografia, este negru. Îmi cer scuze pentru această greșeală”, a adăugat prezentatorul CNN, în încercarea de a-și justifica scandaloasa manipulare.

Reamintim că FBI a anunțat arestarea lui Brian Cole Jr., în vârstă de 30 de ani, din Woodbridge, Virginia, pe care îl acuză de utilizarea unui dispozitiv exploziv și de tentativă de distrugere intenționată prin intermediul materialelor explozive.

Brian Cole Jr. este acuzat că a plantat două bombe artianale complet funcționale în fața sediilor comitetelor naționale ale Partidelor Republican și Democrat pe 5 ianuarie 2021, cu o noapte înainte de revolta de la Capitoliu.

În ciuda gravității faptei sale, Cole a rămas în libertate timp de aproape cinci ani, administrația Biden și FBI sub conducerea lui Christopher Wray nefiind capabile să-l găsească.