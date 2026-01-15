15 ianuarie 1990. Cum a fost demonizată Steluța Ivan, tânăra care l-a înfruntat pe Ion Iliescu cu celebra întrebare: Ce a făcut în ultimii 5 ani?

Mitingul din 12 ianuarie 1990 reprezintă unul dintre cele mai tensionate momente ale post-revoluției române, fiind marcat de prima confruntare directă majoră între noua putere instalată, reprezentată de Ion Iliescu, și o parte a populației care cerea măsuri radicale împotriva structurilor comuniste.

În acest context tensionat, o tânără anonimă, Steluța Ivan, a reușit să clatine autoritatea liderului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, printr-o întrebare care a rămas în istorie: „Cine este domnul Iliescu și ce a făcut în ultimii 5 ani, ce activitate a avut?”. 12 ianuarie 1990 putea fi finalul lui Ion Iliescu...

Reacția presei aservite puterii de la acea vreme a fost una de o virulență extremă, declanșând un veritabil asasinat moral împotriva tinerei, prezentat sub forma unui articol de o agresivitate propagandistică greu de imaginat astăzi. Similar cu cele din perioada de "glorie" a lui Nicolae Ceaușescu.

Analiza textelor din perioada imediat următoare mitingului relevă o strategie de manipulare clară, menită să desconsidere criticile aduse lui Ion Iliescu. Unul din ele, din “Tineretul liber” se remarcă prin atacarea directă a caracterului și statutului social al celei care a îndrăznit să pună întrebări incomode.

Steluța Ivan este prezentată cititorilor nu ca un cetățean cu dreptul de a cere socoteală puterii, ci ca un „muncitor necalificat” de la Centrul de Hematologie. Autorul articolului insistând obsesiv asupra acestui detaliu pentru a sugera că tânăra nu poseda competența intelectuală sau morală de a dialoga cu un șef de stat.

“Cine este dl. Iliescu și ce a făcut in ultimii cinci ani am aflat noi toți. Cine i-au fost părinții, iarăși o știm. Cine este domnișoara Steluță Ivan, care i s-a adresat pe un ton agresiv, am aflat-o în aceeași seară în care, scîrbit m -ama întors acasă, după ce la acea oră tîrzie a nopții am intrat la Centrul de Hematologie din București, unde domnișoara cu pricina ne -a comunicat că lucrează ca muncitor necalificat”, scrie în debutul articolului, Florian Popa Micșan.

Eticheta de „muncitor necalificat” era folosită ca un instrument de discreditare, o tactică moștenită din arsenalul propagandistic comunist, unde valoarea unei opinii politice era condiționată de alinierea la ideologia oficială.

Portretul construit Steluței Ivan este unul grotesc, menit să provoace indignarea „oamenilor de bine” din România anului 1990. Autorul articolului recurge la un limbaj încărcat de dispreț, afirmând că tânăra a dat dovadă de o „inconștiență și obrăznicie” fără margini, iar întrebările ei ar fi stârnit o „mare neliniște” care ar fi putut duce la consecințe nefaste pentru țară.

“De altfel, toți cei din Comitetul Frontului de la Hematologie afirmă că Steluța Ivan „nu reprezintă pe nimeni“. Elevă în clasa a XIII-a seral în Liceul industrial nr. 6 s-a încadrat la Centrul de Hematologie în 1986 la secția sticlărie. Apare fardată , aparent sigură pe ea. Spre rușinea ei, nu este și nu va fi niciodată una din nepoatele Ioanei D’Arc. Dialogul de față o condamnă. Și pentru ca gestul ei să nu se mai repete, și pentru că mai ales, in aceste zile Frontul trebuie lăsat să-și vadă de treabă, că are o grămadă, ni-l redăm întocmai, pentru absurditatea și grotescul situației și pentru faptul că, amintiți-vă, în noaptea aceea, întrebările ei au stîrnit o mare neliniște, și poate că mulți au albit de spaimă la gîndul că acea noapte se putea termina dramatic, cu urmări nefaste pentru toți românii de bine ai acestei țări”, scrie în același articol.

Mai mult, gestul ei este prezentat ca fiind unul care a „pătat renumele” instituției unde lucra, sugerându-se în mod absurd că, din cauza ei, oamenii nu mai doreau să doneze sânge. Această formă de presiune emoțională era menită să o izoleze pe Steluța Ivan și să transforme un act de curaj civic într-un act de sabotaj național.

Interviul inclus în materialul istoric citat dezvăluie o tehnică de interogatoriu agresivă, în care jurnalistul se transformă în procuror, refuzând chiar și condoleanțele pe care tânăra încerca să le transmită victimelor Revoluției.

Tonul anchetatorului este evident atunci când Steluța Ivan este întrebată despre activitatea ei din zilele de după 22 decembrie. Deși ea descrie cum a îngrijit militarii care păzeau Centrul de Hematologie, oferindu-le cafea și organizând mici momente de destindere pentru a face față tensiunii, jurnalistul interpretează aceste acțiuni ca fiind „ușuratice”.

Prin această distorsionare, propaganda încerca să sugereze că tânăra nu era un erou al străzii, ci o persoană frivolă care „bătea câmpii” fără nicio responsabilitate față de tragismul momentului.

Un element crucial în acest proces de excludere socială a fost reacția oficială a Consiliului Frontului Salvării Naționale din cadrul Centrului de Hematologie, care s-a grăbit să se dezică de Steluța Ivan.

Printr-o precizare oficială, instituția anunța opinia publică faptul că tânăra a exprimat doar „opinii personale” și că nu reprezenta pe nimeni altcineva decât pe ea însăși.

Această delimitare rapidă și reafirmarea „adeziunii totale” față de conducerea centrală a FSN arată modul în care structurile de putere locale erau controlate și folosite pentru a zdrobi orice formă de disidență individuală, întărind ideea că Ion Iliescu era de neatins.

Astăzi, cazul Steluței Ivan rămâne o lecție despre fragilitatea democrației în fața aparatelor de propagandă și despre curajul solitar al individului în fața unei mulțimi manipulate. Întrebarea ei despre „ultimii cinci ani” ai lui Ion Iliescu nu a fost doar o interogație istorică, ci un test de onestitate pe care societatea românească l-a picat în acea iarnă a anului 1990.

Recuperarea memoriei acestui dialog și înțelegerea modului în care tânăra a fost demonizată ne ajută să înțelegem mecanismele de control informațional care au modelat tranziția României și care, sub diverse forme, pot reapărea în orice moment de criză politică.