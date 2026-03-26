⁠Serghei Mizil despre momentul arestării în Germania. Ar fi fost luat în vizor din cauza costumului

Serghei Mizil a povestit un episod șocant din viața lui când era să își ia bătaie din cauza unui costum. La începutul anilor 1990 acesta a ajuns în Germania, după căderea regimului comunist unde a fost arestat în timpul unei razii.

Omul de afaceri a povestit că după ce a fost ridicat în urma unei razii a stârnit suspiciuni procurorului din cauza costumului de foarte bună calitate pe care îl purta. ”Era să mă bată procurorul ăla din Germania, din cauza costumului. Noi făceam niște costume foarte bune. Eu când am fost arestat în Hamburg, aveam un costum pe mine de câteva mii de mărci.

Era un costum englezesc în genul celor pe care le poartă acum Gigi Becali, adică nu linie, Dolce, Molce, astea. Adică era un costum foarte bine cotat”, a povestit Serghei.

Pentru că nu își explica cum de era așa de bine îmbrăcat, procurorul german a vrut să treacă la acțiuni mai dure. ”Și procurorul m-a întrebat cum am pus eu mâna pe un astfel de costum, dacă sunt fugar în Germania.

Și eu am spus că nu am venit acolo să fac infracțiuni, ci cu azil politic. Și i-am spus că acel costum e făcut în România pentru că eu aveam acces pentru că făceam parte din burghezia roșie. Și s-a ridicat, de nervi a vrut să dea în mine că nu mai știa cum să mă mai ia”, a mai spus Serghei.

De fapt acele haine erau produse în România. Asta pentru că la acel moment, în țara noastră se produceau țesături de foarte bună calitate pentru mărci internaționale. ”Costumele alea se făceau la Apaca. Și eu făceam contrabandă cu ele. Noi acolo făceam costume pentru Boss, Armani, toată pielăria de la Armani se făcea în România.

Noi nu trebuia să desființăm acele fabrici pentru că noi trebuia să dăm marfă în continuare pentru că luam bani. După am început să luăm de la chinezi și de la turci că nu mai fabricam noi. Noi făceam marfă de foarte bună calitate la Apaca”, a încheiat Serghei Mizil.