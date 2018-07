Cum otrăvim mâncarea sănătoasă cu sosuri cancerigene

Un studiu realizat pe 155 de sosuri din comerț scoate la iveală un rezultat alarmant: ceea ce ar trebui să ne îmbie papilele gustative, de fapt, ne bagă în spital.





Moda vieții sănătoase câștigă tot mai mulți adepți, asta în teorie. În practică, majoritatea aleg cu grijă îngredientele de bază pentru o salată, de exemplu, dar când vine vorba de dressing dau fuga la raionul de sosuri, unde îi îmbie, de pe raft, sute de variante, care mai de care mai apetisante. Și chiar sunt apetisante, iar asta se datorează aromelor adăugate, destul de multe la număr. Multe sunt însă și bolile la care se expun cei care aleg să consume astfel de „bunătăți”.

Asociația Pro Consumatori a analizat conţinutul a 31 de sosuri de maioneză, 33 sosuri de roşii, 20 sosuri de soia, 7 sosuri de usturoi şi alte 64 de tipuri și au constatat că toate sunt pline de aditivi periculoși, care, în cazul unui consum constant și pe termen lung, devin un real pericol pentru sănătate.

Specialiștii spun că majoritatea aditivilor alimentari sunt de natură chimică și doar imit gustul natural. Aceștia sunt adăugați în alimente pentru a modifica caracteristicile psihosenzoriale ale produselor (gust, miros, culoare, aromă, consistenţă), respectiv pentru a prelungi durata de păstrare a alimentelor.

„Chiar dacă ne raportăm la o alimentație bio, în care alimentele de bază sunt de calitate, de exemplu pește, carnea sau legume de calitate, simpla adăugare a acestor sosuri, că vorbim de ketchup, maioneze, de sosuri cu diferite arome, de usturoi, barbeque, aduce un aport de toxine ce modifică foarte mult calitatea alimentelor de bază. Toate aceste gusturi bune induse de sosuri reprezintă de fapt un mod de otrăvire a fiecăruia dintre noi atunci când le consumă”, a explicat pentru Evenimentul Zilei medicul nutriționist, licențiat în biochimie, Alina Stoica.

Ești ceea ce mănânci!

Alimentația are rolul de a ne da aportul de energie optim pentru ca organismul nostru să funcționeze în paramentri normali. Am putea compara mâncarea cu combustibilul folosit de automobile. Așa cum fiecare mașină are nevoie de un anumit tip de combustibil, evident, de calitate, așa se întâmplă și cu organismul nostru.

Astfel că, indiferent de cât de sănătoasă este mâncarea din farfuria noastră, în momentul în care adăugăm sosuri pline de aditivi compromitem tot meniul, transformând combustibilul nostru în otravă curată.

„Fiecare sos are un anumit tip de ingrediente și este foarte important să fim consumatori conștienți și informați, să ne obișnuim să citim eticheta și să ne gândim dacă avem nevoie de astfel de ingrediente sau nu în alimentația noastră de zi cu zi”, explică nutriționistul.

Salata cu dressing – bombă de chimicale

„Sunt foarte multe sosuri cu diferite arome care sunt apreciate vara, în tot felul de salate, dar care au o cantitate foarte foarte mare de clorură de calciu, o soluție care se folosește la dezghețat șosele, extrem de agresivă cu organismul nostru și care nu este compatibilă cu compoziția celulară, deci nu poți spune că te hrănești, ci că mănânci, ai burta plină, dar nu aduci beneficii deloc corpului. Atâta timp cât ne bazăm pe alimente de calitate, trebuie să păstrăm această linie până la ultima picătură de ulei care apare într-o salată. Este important ca și sosurile să fie făcute numai din ingrediente sănătoase, mai ales că sunt extrem de simplu de făcut și acasă”, spune specialistul.

Riscuri

Fiecare alegere are prețul ei, mai ales când vine vorba de cele alimentare, iar aici nu ne referim la plata de la casa de marcat, ci la sănătate. Specialiștii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor la care se supun cei care aleg să consume alimente pline de aditivi. „Primul și cel mai rapid efect al unei astfel de alimentații este creșterea în greutate. Este ca și cum am mânca pietre și să ne așteptăm să le digerăm corect. Apoi, există riscul de creștere a colesterolului, a trigliceridelor, a lipidelor, de modificări ale funcțiilor tiroidiene. Este un mod în care agresăm corpul”, explică nutriționistul Alina Stoica.

Cancerul, la o aruncătură de băț

Toate aceste chimicale din aromatele produse reprezintă un risc major de declanșare a cancerului.

„Dacă există o predispoziție pentru a forma celule canceroase, atunci tot ce este aliment proinflamator antrenează dezvoltarea celulelor canceroase.

Este foarte important să fim precauți și să investim în prevenție, aducând în meniul nostru numai alimente de calitate, în cel mai mic detaliu.

Atâta timp cât există un coktail, un amestec atractiv, din care nu putem diferenția ingredientele de bază, atunci ar trebui să fim reticenți, pentru că nu suntem un coș de gunoi în care să aruncăm produse la întâmplare.

Fie că vorbim de un sos, fie că vorbim de cartofi prăjiți într-un ulei care a fost folosit și refolosit, fie că vorbim de gogoșica de la colț de stradă, este tot un mod nociv de a ne raporta la sănătatea noastră”, adaugă nutriționistul.

Potrivit Harvard School of Public Health, excesul de grăsimi saturate, care se găsesc în număr mare în aceste sosuri, poate duce în timp la blocarea arterelor, constituind în acelaşi timp un factor de risc pentru creşterea incidenţei afecţiunilor cardiovasculare, acestea reprezentând în acest moment prima cauză a decesului la nivel mondial.

