Monden Oana Pellea și-a întrerupt spectacolul la teatru din cauza spectatorilor: „Am cerut pauză”







Oana Pellea a încheiat stagiunea cu un gust amar. Actrița a povestit pe rețelele de socializare că la ultimul său spectacol a fost nevoită să-și întrerupă reprezentația din cauza comportamentului spectatorilor.

Oana Pellea, spectacol greu pe scena TNB

Sâmbătă seară, Oana Pellea a susținut pe scena Teatrului Național „Evadarea Tăcută”, un monolog dramatic după memoriile Lenei Constante. Ultima reprezentație din acestă stagiune i-a adus un gust amar actriței, care și-a împărtășit gândurile și experiența în mediul online.

„S-a încheiat stagiunea. Mi-a fost dat să fiu nevoită, din păcate, să ROG frumos publicul

să-și închidă telefoanele. Se primeau mesaje... le vedeam chipurile luminate. Spectacolul e special... este un monolog, sunt singură pe scenă… această situație s-a repetat de trei ori… am rugat de trei ori. Nu-mi place deloc să opresc spectacolul sau sa fac observație. De trei ori am făcut un fel de salt mortal de la Lena Constante la mine... Nu e ușor sa ieși dintr-o realitate și să intri în alta... mă rog... asta-i meseria...nu mă plâng. Când totul părea Ok… a fost o cădere de tensiune și consola de lumină și de sunet nu a mai funcționat. Am cerut pauză. Când s-a remediat defecțiunea tehnică de către echipa MINUNATĂ de la TNB...am continuat.

Mulțumesc publicului spectator pentru înțelegerea față de defecțiunea tehnică și pentru răbdarea dovedită.

Pentru mine stagiunea s-a încheiat.

Mulțumesc publicului care a umplut întotdeauna sălile. Mulțumesc Teatrul Național București. Numai mulțumiri. Să ne vedem sănătoși în toamnă!”, a fost mesajul actriței.

Ce reacție au avut oamenii în mediul online

În replică, actrița a primit mai multe mesaje. Unul dintre acestea a fost postat cu scurt timp în urmă de Oana Pellea, alături de răspunsul dânsei:

„Apropo de incidentul de aseara o doamna comentează

“Sunt sali civilizate in lume, la Roma, de exemplu, Accademia di Santa Cecilia, unde niciun telefon nu are semnal, aveti dreptate sa va plangeti de lipsa de civilizatie a spectatorilor, pe de alta parte, intreruperea unui spectacol pentru a face observatie publicului este un sacrilegiu, sunt sigura ca va este greu dar aveti o meserie fabuloasa, in care magia unui spectacol nu trebuie destramata in niciun caz de pe scena! Credeti la Globe Theatre, pe vremea lui Shakespeare se intrerupea spectacolul de cate ori actorii erau tinta rosiilor sau a oualelor aruncate din public?”

Mi am permis sa i răspund:

Doamna Tamara Chisa, sacrilegiul este făcut de spectatorii fără educatie, nu de actori! Un actor întrerupe un spectacol cu pretul sănătătii sale! Vreti sa stiti ce puls are un actor cand joacă și este NEVOIT sa întrerupă spectacolul? Va asigur că nimeni nu oprește un spectacol din plăcere și la primul telefon, reactionam la al 3-4 lea telefon sau daca telefonul sună mult timp sau in mod repetat, sau când spectatorul vorbește la telefon mai tare decât actorii de pe scena!…V ati gândit o secunda măcar…ca un actor atunci când este nevoit sa întrerupă spectacolul nu o face pentru el???? Va spun eu… o face pentru o întreagă salaă de spectatori care este deranjata de doi-trei oameni fara bun simț?

Nu, Doamnă… nu actorii sunt de vina pentru lipsa de civilizație si de bun simt a unor spectatori! Apropo de Shakespeare… când un spectator devenea prea deranjant …era luat la bătaie de către ceilalți spectatori …asa ca exemplul cu Teatrul in vremea lui Shakespeare …nu prea tine! Spectatorii se îmbătau, isi faceau nevoile pe ei, era un miros de nesuportat in arena…spectacolele se opreau din cauza bătăilor, etc! Vreți sa ne intoarcem la acel grad de civilizație? Va rog frumos…

Va invit sa veniti la oricare dintre spectacolele in care joc si daca nu va place puteți arunca in mine cu rosii sau ouă…dar va rog frumos…inchideti va telefonul in sala de spectacol si nu vorbiti in timpul reprezentatiei, daca puteti sa nu mâncați popcorn ..e si mai bine!”, a mai postat actrița în online.

Oana Pellea vrea reguli stricte în teatru

Problema utilizării telefonelor mobile în sălile de teatru este un subiect vechi dezbătut de-a lungul timpului de numeroși actori. De altfel, Oana Pellea se arăta indignată la începutul acestei săptămâni că oamenii nu respectă rugămintea organizatorilor și că și-ar dori implementarea unor sancțiuni pentru spectatori: