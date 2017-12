Actrița Maia Morgenstern: „N-am să-mi iert niciodată faptul că nu m-am dus la tatăl meu imediat ce am aflat că s-a prăpădit”

Numele ei, Morgenstern, înseamnă în germană „Luceafărul de dimineață”, nume dat Fecioarei Maria, personajul pe care l-a jucat în filmul „Patimile lui Hristos”. A lucrat cu Mel Gibson şi cu Sharon Stone, este iubită pretutindeni şi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Și cu toate astea nu se consideră „o mare actriță”, pentru că, spune ea, nu a făcut încă un rol impecabil. În interviul acordat Evenimentului zilei, actrița și directorul Teatrului Evreiesc de Stat mărturisește, pentru prima dată, că deși a aflat cu două ore înainte de premiera spectacolului „Vizita bătrânei doamne” că tatăl ei s-a prăpădit, s-a dus la el abia după spectacol: „Că am făcut bine, că am făcut rău - asta e treaba voastră să judecați. Dar eu nu o să mă împac niciodată cu gândul acesta”.





- leana Ilie Ungureanu: Care e cel mai frumos lucru pe care l-a spus un alt mare actor despre dvs.?

- Maia Morgerstern: Primul lucru care îmi vine în minte acum e ce a spus Mel Gibson: „Las-o în pace, că nu știe să primească complimente”.

- Dacă ați fi o piesă de teatru, ce piesă de teatru ați fi?

- Fântâna turmelor (dramă a scriitorului spaniol Lope de Vega - n.r).

- Ce altă actriță româncă v-ar juca pe dvs.?

- Aș face casting. Însăși întrebarea îmi face plăcere, pentru că asta m-ar motiva, m-ar face să cred că există femei, actrițe care mă văd ca pe un personaj și și-ar dori să joace rolul meu.

- Care a fost cel mai greu moment din parcursul dvs. actoricesc?

- Au fost multe momente grele, legate mai ales de lipsa de încredere. De exemplu, un moment foarte greu a fost cu piesa „Şase personaje în căutarea unui autor”, alt moment greu a fost în primul spectacol pus în scenă de Răzvan Mazilu - „Dama cu camelii”. Era student și nu știam - nici el, nici noi - ce vrem unii de la alții, nu avem un drum bătut înainte și ne-am izbit de multă neîncredere.

- Și cum ați depășit momentul?

- Cu obstinație, cu ambiția de a duce până la capăt visul nostru. Ne bântuia disperarea, ne mai dădea târcoale lipsa de încredere și țin minte că un prieten bun, din Grecia, care era o persoană foarte dificilă și foarte brutală în aprecieri și pozitive și negative, a văzut un fel de repetiție de-a noastră pe niște holuri și a decis să producă spectacolul. A investit o sumă - pentru noi imensă, pentru că nu aveam nici mulți, nici puțini bani, pentru el probabil infimă - să avem un practicabil, adică o rochie făcută de Doina Levintza și care se transforma în nu știu ce bandaj, niște pantofi potriviți etc. Domnul Victor Ioan Frunză ne-a ajutat să facem luminile și până la urmă am obținut două seri pe scenă.

- Mi-e greu să vă vizualizez pe dvs. lipsită de încredere.

- O, ba da și e foarte bine să pui sub semnul întrebării absolut orice. Asta mă ține alertă și vie. Chiar și acum trec prin asta. Și să știți că face foarte bine un cutremur de genul acesta. Eu privesc cu foarte mare seriozitate lucrurile, nu merg așa, în virtutea unei inerții. A reconsidera și reconfigura în permanență e un lucru bun.

- Anul Centenar a fost deschis oficial. Cum ați numi o piesă despre români? Cine ar fi personajele principale?

- Nu știu cum aș numi-o. Sunt multe texte care se scriu și probabil ele reflectă concepția autorilor, scenariștilor etc. Pentru a vă da un răspuns serios e nevoie de parcurgerea cu atenție și cu răbdare a multor pagini de istorie, pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, au fost și paradoxuri, ce înseamnă a deveni un stat, ce înseamnă cetățenia, dezmembrarea unor alte stucturi și așa mai departe.

- Invitată la festivităţile organizate la Arcul de Triumf cu ocazia zilei de 1 Decembrie de anul trecut nu ați fost lăsată să intrați la tribuna oficială. Și-a cerut cineva scuze pentru incident?

- E un subiect trecut.

Nu împac viaţa de familie cu cariera. Ele sunt certate. Și suport consecințele​

Aveţi vreo neîmplinire ca actriţă? V-aţi fi dorit să jucaţi un anumit rol şi nu s-a întâmplat până acum?

- Ines de Castro mi-aș fi dorit să joc, de Alejandro Casona. Și nu s-a întâmplat.

- Care a fost cea mai neobișnuită solicitare pe care aţi avut-o ca actriţă?

- La „Maitreyi”, doamna Chris Simion m-a pus să stau pe un scaun toată piesa, aproape nemișcată. Mi-a spus cum trebuie să conturez rolul, intervențiile și ce am de făcut, iar asta a sunat pentru mine neobișnuit. Dar mi-a prins foarte bine. N-am știut că e atât de greu să stai pe scaun, paradoxal. Să fii acolo și să fii în altă parte, să nu caști gura, să stai într-o anumită poziție, orientată într-o anumită direcție, privind, participând și nu.

- Cât timp vă pregătiți pentru un rol? Și ce presupune procesul de pregătire?

- Pentru spectacolele care se joacă vin în teatru cu vreo două ore și jumătate înainte, trec prin tot textul, toată piesa, toată mișcarea, absolut totul, indiferent că am jucat acum o săptămână sau o lună. Când vine vorba de un spectacol nou, aflat în pregătire, timpul de repetiții depinde de amploarea proiectului. Și eu îmi ofer luxul de a studia și acasă. E o rutină la care nu renunț.

- Ce n-ați face niciodată ca actriță?

- Nu aș omorî pe scenă, indiferent că e vorba de teatru sau film. Trebuia să tai o pasăre, de exemplu, și nu am putut. A fost scandal, s-a supărat regizorul, nu am putut s-o fac și a găsit altă soluție. Pur și simplu nu am fost în stare.

- Cum împăcaţi cariera cu viaţa de familie?

- Nu le împac, ele sunt certate. Și suport consecințele.

- Care sunt cele mai mari sacrificii pe care le-aţi făcut pentru carieră, de-a lungul timpului?

- Pe multe nu le-am resimțit precum sacrificii. Dar timpul pe care l-am răpit copiilor și părinților mei îl resimt acum. Cu asta nu mă împac. Am aflat, cu două ore înainte de premiera spectacolului „Vizita bătrânei doamne”, de la Naţional, că tatăl meu s-a prăpădit. Evident, m-am dus la el după spectacol. N-am sămi iert niciodată faptul că nu m-am dus imediat, în clipa în care am fost sunată. Că am făcut bine, că am făcut rău, asta e treaba voastră să judecați. Dar cu asta eu nu o să mă împac niciodată.

- Aţi avut momente de disperare, în care v-ați gândit să renunţaţi la teatru?

- Da, au fost momente. Dar despre asta n-am să vorbesc.

FOTO: Șofer pictor, de Hillel Mittelpunkt

Teatrul a fost întotdeuana un refugiu. E oglinda vieții, a realității, a societății

- Au românii nevoie de teatru?

- Evident că au nevoie de această comuniune, de a se bucura împreună, de a judeca împreună, de a-și forma o gândire critică. Teatrul e viu, e real, e viață. Dacă mă uit în urmă, tinerii vin mai des la teatru decât acum 10 ani, de exemplu. Teatrul a fost întotdeuana un refugiu. Indiferent că-ți place sau nu-ți place ce vezi, e viu.

- Cum vedeți teatrul independent în România?

