WinAmp, RealPlayer sau Netscape, aplicații care au revoluționat internetul. Cum au fost spulberate de tehnologie

Lumea tehnologiei este relativ nou și foarte dinamică. Aplicații, programe, care altădată erau fundamentale au dispărut pentru că au fost înlocuite de alternative mai bune, conform msn.com.

Există cazuri de aplicații care nu au dispărut complet după ce le-a trecut vremea. Nu mai au popularitatea de altădată, dar există și mai sunt accesate de unii nostalgici. Sunt parte din Windows 11.

WinAmp, Foobar2000 și RealPlayer

Cele trei sunt tipuri foarte asemănătoare de aplicații. Playerele media pentru Windows erau destul de importante când Windows Media Player nu avea suport pentru atât de multe formate video și audio populare. Iar pentru muzică, multe dintre aceste playere ofereau modalități mai bune de a vă organiza cu ușurință playlisturile.

sursa: Facebook

În cele din urmă, Windows Media Player s-a îmbunătățit și, acolo unde nu a făcut-o, VLC Media Player a devenit playerul media de facto pe care aproape toată lumea îl folosește. Însă, tot mai rar, pentru că în zilele noastre mare parte din conținutul media este accesat prin intermediul serviciilor de streaming. Foobar2000 și RealPlayer încă există, dar cu mult mai puțină popularitate.

Napster

Napster a fost conceput ca un instrument de partajare de fișiere peer-to-peer. A fost foarte popular printre cei care nu doreau să plătească pentru muzica lor. Desigur, artiștilor nu le-a plăcut ideea asta și au urmat procese care au dus la dispariția serviciului prin care se fura dreptul de proprietate intelectuală.

Unul dintre cele mai mari browsere din lume

Netscape Navigator a fost unul dintre primele browsere web extrem de populare care a existat vreodată, apărând în primele zile ale internetului încă din 1994. Browserul a trăit câțiva ani, dar odată cu introducerea Internet Explorer de la Microsoft, care a fost inclus cu Windows fără costuri suplimentare, Netscape s-a confruntat cu o luptă dificilă și a dispărut rapid din atenția publicului până când a murit tehnologic.

WordPerfect

Înainte de apariția Microsoft Office, WordPerfect era deja în vârful jocului și oferea cel mai popular procesor de text din lume. Se întâmpla la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Desigur, totul a fost înainte ca Bill Gates să lanseze Windows.

 

 

 

 

Proiecte speciale