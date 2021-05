Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a vorbit despre un orizont de așteptare, legat de renunțarea la măștile de protecție în spațiile deschise și în locurile care nu sunt aglomerate. Este vorba despre data de 1 august 2021. De asemenea, ministrul a discutat cu premierul Florin Cîțu despre beneficiile persoanelor care s-au vaccinat. Astfel, cei imunizați vor avea dreptul să lucreze la birou fără mască.

Vestea așteptată de toți românii. Când se va renunța la purtarea măștilor

„1 august pentru renunțarea la mască: Depinde unde. Încurajez si eu renunțarea în spațiile deschise și în locurile care nu sunt aglomerate. Pentru acestea, 1 august este o dată fezabilă.

Am avut o discuție chiar azi cu premierul Cîțu pe această temă si am convenit ca pe măsură ce înaintăm cu vaccinarea, persoanelor vaccinate sa le acordam mai multe permisiuni, cum ar fi să nu poarte mască in birou”, a spus ministrul Ioana Mihăilă la TVR 1.

„O parte din dozele de AstraZeneca au fost donate Republicii Moldova, vom vedea dacă sunt și alte țări doritoare. Vom începe să apelăm la activități de revindere a vaccinului pentru țările care sunt în afara Uniunii Europene. Vaccinarea la domiciliu este posibilă, in multe judete sunt echipe mobile. Si medicul de familie este încurajat să vaccineze la domiciliu”, a mai afirmat ministrul Sănătății.

„Este o diferență între raportările rezultatelor la teste și raportarea deceselor”

Legat de revenirea tuturor elevilor la școală, Ioana Mihăilă a afirmat că această decizie depinde de rata de infectare. „Ar trebui ca incidența să scadă foarte multe. Cred că e cam greu să se întâmple asta și toți elevii să poată reveni la clase. Școlile funcționează pentru clasele primare si clasele terminale. Trebuie să avem un control bun al pandemiei pentru a reveni la școală normal”, spus ministrul Sănătății pentru sursa citată.

În ceea ce privește bilanțul ce vizează decesele provocate de coronavirus, ministrul a afirmat că „Este o diferență între raportările rezultatelor la teste și raportarea deceselor.”