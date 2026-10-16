Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit un moment neașteptat în cadrul unei întâlniri cu presa desfășurate la Bruxelles. Întrebat vineri de către un jurnalist de la Sky News dacă omologul său american Donald Trump îl transformă în ţapul ispăşitor al dificultăţilor cu care se confruntă, liderul de la Kiev a răspuns printr-un zâmbet şi a declanşat râsete în sală.

Iată răspunsul meu, a declarat zâmbind Zelenski, alegând o abordare relaxată în fața unei întrebări delicate. Prudent, liderul ucrainean, luat la înrebări despre relaţia sa foarte dificilă cu preşedintele Statelor Unite, a evitat să-l critice în mod direct.

În ciuda atitudinii rezervate, liderul ucrainean nu şi-a ascuns amărăciunea atunci când a fost întrebat despre ultima declaraţie a lui Donald Trump. Fostul președinte al Statelor Unite făcuse anterior o afirmație extrem de tranșantă la adresa sa.

E mai greu să lucrezi cu Zelenski decât cu Putin, a tunat preşedintele Statelor Unite, care i-a cerut în mai multe rânduri omologului său ucrainean să plece din funcţie şi care nu-şi ascunde admiraţia faţă de preşedintele rus.

Pentru a pune în perspectivă situația dramatică din teren, preşedintele ucrainean a evocat cele 1.000 de drone care i-au lovit ţara joi, iar apoi a răspuns lui Trump în fața jurnaliștilor prezenți.

O mie! Însă partea americană afirmă că este greu să vorbeşti cu Zelenski, că este mai puţin greu să ai de-a face cu Putin, ce ziceţi despre asta, le-a spus el jurnaliştilor, subliniind contrastul dintre presiunea militară rusă și criticile politice.

În cadrul aceluiași eveniment internațional, Volodimir Zelenski le-a mulţumit vineri, în faţa şefilor de stat şi de guverne reuniţi într-un summit la Bruxelles, celor care acţionează pentru ca să menţină unitatea între Europa şi Statele Unite.

Totodată, liderul de la Kiev a punctat rolul esențial pe care îl joacă Washingtonul în oprirea agresiunii militare ruse. Vladimir Putin va asculta Statele Unite dacă ele îl supun cu adevărat la presiuni, a subliniat el, potrivit unei postări pe contul său X.