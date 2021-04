Vlad Voiculescu l-a atacat pe Florin Cîţu: A devenit primul epidemiolog al ţării. Într-o conferinţă de presă organizată vineri dimineaţa, fostul ministru al Sănătăţii a explicat cum vede demiterea anunţată de Florin Cîţu.

În aceeaşi conferinţă a reacţionat şi Andreea Moldovan, fosta colaboratoare a lui Vlad Voiculescu. Iată declaraţiile celor doi:

„Vlad Voiculescu: Mai întâi de toate, aş vrea să le mulţumesc din nou tuturor celor care duc greul în sistemul de sănătate zilele astea. Aş vrea apoi să mulţumesc echipei de la Ministerul Sănătăţii, dar şi celor care mi-au scris şi mi-au oferit încrederea şi gândurile lor în aceste zile. Înseamnă mult pentru mine, personal. Aş vrea să-i mulţumesc în mod deosebit doamnei doctor Andreea Moldovan, pe care o rog să spună câteva cuvinte:

„Am vrut să ţinem cont nu numai de pandemie.”

Andreea Moldovan: A fost un mandat scurt, dar plin de experienţe, din care am învăţat multe, şi bune, şi rele, dar care ne vor ajuta pe toţi să mergem mai departe. Mi-am dorit să merg alături de el, pentru că ştiam că are gânduri bune pentru însănătoşirea sistemului de Sănătate.

Am apreciat că nu am fost deloc condiţionată politic, iar acest lucru a fost garanţia că voi face tot ceea ce este corect din punct de vedere medical. A fost extrem de important să ştiu ce se întâmplă, având în vedere că vin dintr-un spital de stat.

Am vrut să ţinem cont nu numai de pandemie, pentru că există şi pacienţii cu afecţiuni cronice, pe care nu avem voie să-i uităm şi trebuie să-i ajutăm. Am vrut să oferim un parcurs clar atât pacienţilor Covid-19, cât şi celor nonCovid-19. Îi mulţumesc lu Vlad că mi-a oferit ocazia să lucrez alături de el. Mi-am dorit asta încă din 2016 şi uite că acum s-a întâmplat.

Păcat că nu am mai avut timp să ne ocupăm de multe proiecte, printre care şi Ordinul 961, care de fapt reglementează activitatea de curăţenie, dezinfectare în spitale. Am o rugăminte pentru colegii care vor veni să nu abandoneze proiectele lăsate de noi. Mai aveam şi testarea în farmacii, şi mai aveam şi altele…

(n.r. – despre discuţia despre carantinare şi indicii de infectare cu Covid-19) A fost o discuţie de 3, 4 ore. S-a revenit a doua zi, astfel încât forma finală a fost aprobată de toată lumea, dar şi în grupul ştiinţific. Am vrut să fac această precizare pentru a arăta că nu am făcut asta de capul meu.

Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă din punctul de vedere al abordării a fost o treabă foarte dură. Este extrem de important ca toţi să fim obiectivi. Vă rog mult de tot să fim constructivi şi să fim calmi în această perioadă foarte grea, în care secţiile ATI sunt pline cu pacienţi. Mulţumesc Vlad pentru tot.

Vlad Voiculescu: Mulţumesc încă o dată doamna doctor Andreea Moldovan.

Mandat de 113 zile pentru Vlad Voiculescu

Mandatul meu s-a încheiat acum două zile şi asta a pus punct unui şir de 113 zile de mandat şi dacă vreţi de ciocniri de mentalităţi.

La schimbarea mentalităţilor se reduce totul mai devreme sau mai târziu. În continuare mi-e teamă pentru oamenii din ţara asta. Pentru cei care au nevoie de ajutor.

Mi-e teamă pentru oamenii buni de sistemul de Sănătate, pentru cei care aşteptau o schimbare de multă vreme, pentru cei care au văzut că dacă superi prea tare sistemul, atunci nici nu mai are nevoie de argumente pentru a te elimina.

Vunerabilităţile sunt ale unui sistem. Ai nevoie de oameni precum Andreea Moldovan pentru a le schimba. Ai nevoie de oameni precum cei pe care i-aţi văzut pe pagina Ministerului Sănătăţii, de parcă punerea (n.r. – referire despre consilierul Ştefan Voinea, cercetat de DIICOT după accesarea bazei de date a INSP) umărului pentru a face treabă fără a fi remunerat nu ar fi un lucru de lăudat.

Am preluat un minister al Sănătăţii în colaps. Instituţiile nu se construiesc doar prin comunicare şi imaginea cuiva. Ele se construiesc cu timp, cu aşezare, cu echipe bune. Problema statului român rămâne în continuare capacitatea extrem de limitată.

Am considerat că alegerile au trecut şi că suntem o echipă. Când m-am aşteptat la o anumită decenţă în vremuri în care oamenii mor, din partea unor politicieni sau a unei anumite părţi a presei, m-am înşelat.

Vlad Voiculescu l-a atacat pe Florin Cîţu

Am crezut că premierul nu va folosi forţa pe care i-am dat-o din raţiuni care ţin mai mult de cariera lui politică, aşa cum chiar el s-a exprimat.

Am crezut că am ieşit din epoca epoleţilor, a specialilor… Cred că şi aici m-am înşelat şi mai avem mult timp până acolo. Vaccinarea… Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni şi bolnavi. Altcineva a vrut altfel. (…) Ne-am pomenit cu un corp de control (n.r. – al premierului) care a aruncat în spaţiul public afirmaţii nemaintâlnite în lumea civilizată.

Semnalul dat de premier este că dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei să oferi informaţii publice, trebuie să te temi. Dacă deranjezi un sistem de privilegii, atunci el va acţiona împotriva ta cu tot ce are.

Deschiderea şcolilor este un succes al acestui guvern, dar printr-un efort comun a încercat pasarea vinii către Ministerul Sănătăţii.

Despre gestionarea pandemiei… S-a văzut un premier al României discutând aproape niciodată cu Ministerul Sănătăţii, lansând obiective fără să discute cu MN, un premier al României devenind primul epidemiolog al ţării… Este un lucru mai puţin îmbucurător pentru un stat care vrea să se schimbe.

Fiecare accident din sistemul sanitar a fost manipulat şi folosit politic de opoziţie. E firesc. Ce e nefiresc este ca partenerii de coaliţie să folosească situaţii precum cele de la Foişor şi Victor Babeş.

Responsabilitatea clară pentru evacuarea de la Foişor era la altcineva, nu la Ministerul Sănătăţii. Lucrurile acestea le-am lăsat să treacă pentru că am considerat că există nişte limite”, au declarat Vlad Voiculescu şi Andreea Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.