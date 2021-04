Premierul Florin Cîțu nu își va da demisia. Într-o conferință de presă susținut joi, după ședința de Guvern, acesta a anunțat că guvernarea merge înainte și că trebuie gestionată o situație dificilă.

„Guvernarea continuă, vin de la o ședință în care am aprobat acte normative foarte importante. Facem în continuare lucruri importante pentru români, avem de guvernat o situație dificilă și o campanie de vaccinare de succes. Trebuie să ne mândrim cu acest lucru. Asta înseamnă că putem să ieșim mai repede din această situație. Cred că niciun membru al Guvernului nu poate să spună altceva”.

În ceea ce privește situația incertă de la Ministerul Sănătății după demiterea lui Vlad Voiculescu, premierul Florin Cîțu a declarat: „Eu v-am anunțat aseară că propunerea inițială am făcut-o către președinte de a da ministerul Sănătății către domnul Barna. După refuz, mi-am asumat acest minister, pentru că e foarte important acest minister. Mă voi implica și mai mult pentru că acum trebuie să fiu atent ce semnez. Am delegat majoritatea atribuțiilor către domnul secretar Andrei Baciu”.

În ceea ce privește acuzațiile formațiunii politice USR PLUS cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății, premierul Florin Cîțu a spus: Mă surprinde puţin abordarea. În şedinţa de coaliţie de luni a fost foarte clar din punctul meu de vedere, s-au discutat atribuţiile constituţionale ale premierului.

Aceste atribuţii sunt de a evalua şi de a propune, atunci când decide, revocarea, înlocuirea unui ministru. Nu am făcut decât să îmi exercit atribuţiile constituţionale şi în acea şedinţă toţi preşedinţii de partid au fost de acord că acestea sunt atribuţiile premierului şi nu vor contesta niciodată sau nu vor pune sub semnul întrebării atribuţiile constituţionale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni, cu aceea am plecat în acea zi”, a afirmat Florin Cîţu.

Dan Barna l-a acuzat pe premierul Florin Cîțu că nu l-a consultat cu privre la demiterea lui Vlad Voiculescu, aceștia fiind puși direct în fața faptului împlinit.