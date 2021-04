Joi, la conferința de presă organizată în urma ședinței de Guvern, premierul Florin Cîțu a făcut precizări cu privire la documentul controversat care a dus la demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sănătății și a Andreei Moldovan din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății.

Premierul a declarat că ordinul de carantinare a fost anulat miercuri seară și că acesta fusese publicat fără să treacă prin CNSU.

„Acel ordin a fost anulat de aseară. Trebuie să discutăm de acel ordin. Acel ordin a fost publicat fără să treacă prin CNSU. Deci nu putea să fie publicat. Toate actele au fost trecute prin CNSU”, a declart premierul Florin Cîțu.

Ce spunea ordinul care a dus la demiterile lui Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan

Marți seară, Ministerului Sănătății a publicat un document fără să îi fie adus la cunoștință opiniei publice.

Actul care a creat un scandal monstru în coaliția de guvernare stabilea noi criterii pe baza cărora o localitate sau un județ pot intra în carantină.

Andreea Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, și-a asumat actul, dar Vlad Voiculescu, fost ministrul al Sănătății nu a știut nimic despre mișcarea Andreei Moldovan. Medicul Andreea Moldovan și-a asumat întreaga responsabilitate pentru emiterea acestui act.

„Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper (la numărul de teste, n.r.), însă toți membrii participanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală”, a spus Andreea Moldovan.

Însă cine este Andreea Moldovan?