București, în carantină? Aceasta este noua întrebare după ultimul document publicat în Monitorul Oficial.

Conform documentului, s-au stabilit noi criterii pe baza cărora o localitate sau un județ pot intra în carantină.

Dacă e să analizăm noii parametri, București poate intra oricând în carantină

Actul, care a fost făcut și semnat de Andreea Moldovan și publicat deja în Monitorul Oficial, instituie o serie de criterii suplimentare pe baza cărora se decide carantinarea unei localități. Bucureștiul se încadrează în aceste criterii.

Potrivit criteriilor cuprinse în acest document, apărut în Monitorul Oficial, carantina ar putea fi instituită în București de Paște.

Andreea Moldovan, Secretar de Stat în Ministerul Sănătății, și-a asumat actul. Greu de crezut, dar ministrul Vlad Voiculescu și prefectul Capitalei, Alin Stoica, au susținut pentru Digi 24 că nu au știut de acest document. Iar situația generată de acest act este haotică. În acest moment, din informațiile obținute pe surse, nimeni din liderii coaliției nu și-a dat acceptul pentru acest document.

Andreea Moldovan spune că situația e normală

Andreea Moldovan și-a asumat întreaga responsabilitate pentru emiterea acestui act tocmai pentru ca Vlad Voiculescu, aflat deja în colimatorul liderilor politici, să fie protejat de o nouă rundă de atacuri asupra modului în care gestionează situația.

„Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper (la numărul de teste, n.r.), însă toți membrii participanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală”, a spus Andreea Moldovan.

Andreea Moldovan, contestată de un document oficial

Numai că – surpriză – declarațiile oferite de Andreea Moldovan sunt dezmințite de un act oficial, arată Antena 3. Conform documentului, discutarea ordinului în comitetul științific a fost amânată. Deci, pe înțelesul tuturor, nu s-a dat niciun accept pentru ca demersurile să continuie.

Mai mult, aceștia puteau doar să facă o propunere premierului, nu să ajungă să elibereze un Ordin de ministru.

Ce dorește să facă Andreea Moldovan

Conform Secretarului de Stat, act document se referă și la zone metropolitane, unde oamenii circulă mult între localități.

„E foarte important să știm un aspect macro, pentru că degeaba închidem doar o localitate mică – dacă va fi să se închidă, nu zic că e cazul acum – e important să știm ce e de făcut”, a spus Moldovan.

„Carantina, mai ales zonală, nu se decide pe un singur criteriu, ci iau în calcul și alte date”, a adăugat ea.

Andreea Moldovan a confirmat că, în acest moment, București trebuie să intre în carantină. „Dacă luăm în calcul vechea grilă de analiză, și pe acea grilă Bucureștiul e de carantinat”.

„Aceste criterii sunt obiective. Exact cum am spus, decizia de carantină e o decizie complexă, care ține de mult mai mulți factori. Acești indicatori sunt adjuvanți, ca să ne arate din punct de vedere epidemiologic unde este situația actuală. Dar decizia este mult mai amplă decât cea bazată strict pe acești indicatori”, a mai spus Moldovan.

Ea a precizat că nu vrea să intre în noi discuții pe acest subiect, după ce a spus recent că „două săptămâni de carantină ar face minuni”, dar că înțelege de ce românii se tem atât de tare de o astfel de măsură.

Cîțu nu știe de document

Sursele din anturajul Guvernului susțin că nimeni nu a știut de acest document, nici premierul României. Totuși, acest demers al Andreei Moldovan pare menit, mai degrabă, să îl protejeze pe Vlad Voiculescu, care a fost criticat în ultima perioadă atât de partenerii de coaliție, cât și în interiorul partidului.

Întrebată dacă Florin Cîțu știe de acest document, Moldovan a spus că nu a discutat personal cu premierul, dar că documentul a fost discutat și votat în Comitetul Tehnico-Științific, care e un comitet interministerial și în care se decid și hotărârile CNSU.

Dan Barna a susținut actul emis de Ministerul Sănătății, cel puțin la nivel public. „Este un ordin firesc, pentru că reglementarea anterioară, ordinul anterior, avea câțiva indicatori foarte vagi – calitatea îngrijirilor medicale, reziliența pacienților, criterii total aleatorii care a făcut posibilă situația de la Timișoara. (…) Modificările stabilesc indicatori foarte clari. Acest ordin a fost publicat azi (marți – n.r.), probabil va fi detaliat mâine (miercuri – n.r.). Prin acest ordin va fi foarte simplu, pe criterii obiective, cantitative, să-ți dai seama dacă o localitate sau alta e în risc de a se lua o măsură de restricție sau alta. E un ordin tehnic, necesar”, a spus, la TVR, Dan Barna.