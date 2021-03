Vin vremuri grele pentru urşi. Ministrul Mediului n-are altă soluţie. A spus-o clar. Astfel, Barna Tanczos a declarat că România a luat o decizie total eronată în anul 2016, când a decis să nu mai intervină deloc în populaţia de urşi.

El a msi precizat că lipsa unei intervenţii a generat probleme uriaşe, în condiţiile în care aproape jumătate din populaţia de urs a părăsit habitatul natural. Aşa cum se ştie, aceste animale sunt întâlnite tot mai des întâlnite în localităţi şi în curţile oamenilor.

În interviul acordat pentru Agerpres, ministrul Mediului a mai vorbit despre problemele României legate de poluare şi unele măsuri care ar putea fi luate, chiar dacă acestea vor fi nepopulare.

De asemenea, el s-a referit şi la recredibilizarea sectorului forestier, la programele Rabla finanţate din fondul de mediu sau la sistemul informaţional de urmărire a masei lemnoase.

Vin vremuri grele pentru urşi

„România a luat o decizie total eronată în 2016 când a decis să nu mai intervină deloc în populaţia de urşi. Atunci, am depus o întâmpinare şi mă bazam pe date din Ministerul Mediului. Cu siguranţă, aceste lucruri s-au schimbat de atunci în direcţia care se putea prevede foarte uşor: în cazul unui mare carnivor care este în vârful lanţului trofic non-intervenţia, nici măcar urmărirea populaţiei la nivel de statistică şi cifre, înseamnă fără doar şi poate o creştere anuală, sigură, lentă a populaţiei de urs.

AGERPRES: Vă menţineţi cifrele de atunci, când spuneaţi că sunt în jur de 10.800 de exemplare de urs?

Barna Tanczos: Pentru a verifica aceste cifre am făcut ce nu a făcut acest minister de cinci ani: am lansat licitaţia pentru servicii de specialitate, care să fie furnizate de un institut, pentru a evalua populaţia de urs. În momentul de faţă este în achiziţie publică şi vom cumpăra aceste servicii de pe piaţa liberă şi aşa cum s-a făcut până în 2016 an de an vom evalua populaţia de urs brun în România.

Mai mult, există un proiect european finanţat cu 10 milioane de euro, care vine cu soluţii noi pe bază de probe genetice şi încearcă să facă o estimare şi mai exactă a acestei populaţii.

AGERPRES: Un fel de recensământ?

Barna Tanczos: Recensământ este mult spus, o estimare, pentru că nu poţi să numeri bob cu bob. Sunt chestiuni ştiinţifice pe care unii le comentează fără să se priceapă la acest domeniu. Efectivele de animale sălbatice se stabilesc tot timpul prin estimare.

Sunt specialişti care se ocupă de acest domeniu. Nu trebuie nici Tanczos, nici Popescu, nici Ionescu să îşi dea cu părerea dacă nu se pricep şi nu ştiu. Tocmai de aceea este, în primul rând, nevoie de o evaluare cantitativă şi calitativă anuală a populaţiilor de animale sălbatice strict protejate, cum este şi ursul, sau lupul, râsul, pisica sălbatică.

Ministrul Mediului n-are altă soluţie. A spus-o clar

Trebuie să ne asumăm că non-intervenţia va genera probleme uriaşe. A face nimic nu e o soluţie. A te uita de afară şi să spui că poate o să fie bine, poate nu o să fie, poate o să fie accidente, poate o să fie urşi pe pârtie, o să fie în curţile şcolilor sau poate nu o să fie… Aceasta nu este o soluţie.

Omul trebuie să intervină. Aşa cum a spus un coleg de-al nostru, noi am fost aleşi de oameni şi noi trebuie să găsim soluţii pentru a proteja omul în primul şi primul rând. Cu siguranţă, specia este strict protejată, populaţia de urs trebuie protejată şi trebuie să avem soluţii de protejare a habitatului, a zonelor de linişte, a pădurilor acolo unde trăiesc aceste efective, dar nu putem să ajungem ca jumătate din populaţia de urşi să părăsească habitatul natural şi să ne trezim cu ei în localităţi, în curţile şcolilor, în zona de deal şi de câmpie, pentru că încet încet acolo vom ajunge.

AGERPRES: Aveţi în plan vânătoarea sau intervenţia la urs sau chiar un eventual export al acestor animale în alte ţări?

Barna Tanczos: Avem în plan intervenţie şi extragere.

Exportul urşilor este imposibil

Exportul este imposibil. Avem refuzuri de la 17 state membre care ne-au transmis în scris că nu vor niciun exemplar. Această atitudine este, câteodată, ciudată a statelor membre care spun «aveţi voi grijă de aproape toată populaţia de urşi din Europa» – pentru că doar România a rămas cu o populaţie semnificativă de urs brun – «aveţi voi grijă de urşi, nu vă atingeţi de populaţie, dar noi nu vrem niciun exemplar».

Este o abordare incorectă din partea colegilor noştri miniştri şi ai responsabililor din statele membre, dar asta este situaţia. Una peste alta, în toate ţările unde există populaţie de urşi există şi intervenţie aprobată printr-o derogare care este permisă de Directivă, iar România trebuie să intervină preventiv şi post-factum inclusiv, pentru că acolo unde produce o nenorocire, un atac, acolo clar trebuie intervenit. Nu putem să aşteptăm ca acest fenomen de urs pe pârtie, urs pe stradă, urs în oraşe să se generalizeze.

AGERPRES: Când estimaţi că se va finaliza licitaţia despre care aminteaţi mai devreme?

Barna Tanczos: Probabil că undeva în partea a doua a anului acesta. Până atunci vom merge pe sistemul de prevenţie şi intervenţie pe care l-am avut până acum, vom avea aceste cote şi în momentul în care vom finaliza studiul vom putea spune mai multe despre dimensiunea populaţiei sau numărul de exemplare estimate”, a declarat ministrul Barna Tanczos în interviul acordat Agerpres.