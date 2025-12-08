Victor Slav dezvăluie secretul relației cu Selina. Ce îi ține împreună

Victor Slav a povestit la podcastul lui Bogdan Vlădău ce anume îl ține atât de aproape de Selina și viceversa. Fostul prezentator a explicat ce fel de relație are cu actuala lui iubită.

Fostul manechin a povestit faptul că în cuplu apreciază foarte mult sinceritatea. Cumva este de înțeles, mai ales că el a fost înșelat imediat după nuntă de către Bianca Drăgușanu. Cu toate acestea, fostul prezentator a nuanțat și a explicat de ce fel de sinceritate are nevoie.

”Știi ce ne-a ținut? Adevărul ne-a ținut. Pentru că am avut și avem o prietenie fără măști frate. Și adevărată. Și chiar dacă drumul nostru la un moment dat a luat-o pe căi diferite, în momentul în care a sunat telefonul am fost amândoi acolo”, a explicat Victor Slav.

Acesta a continuat și a spus că a avut curajul să se deschidă în fața actualei iubite și să vorbească inclusiv despre fricile lui.

”Și îmi amintesc din prietenia noastră, că vorbeam și de lucrurile frumoase din viața noastră, le împărtășeam, dar vorbeam și despre cum să-i zic fricile noastre. Și ăsta este mare lucru. Adică în ziua de astăzi să ai pe cineva cu care să vorbești și să nu te ascunzi, să nu ai nicio mască, să fii tu, nu știu, poate zic un lucru mare, dar în ziua de astăzi e ca o super putere”, a mai declarat Slav.

Relația dintre Victor și Selina nu a fost una simplă. Cei doi s-au despărțit în trecut, dar cumva au ajuns din nou împreună. După Asia Express, emisiune la care au participat cei doi au rămas împreună, fără să mai existe urme de îndoială.

Chiar și Bianca Drăgușanu a explicat că nu are nicio problemă să își lase fiica în prezența iubitei lui Slav. Asta deși Selina a fost în trecut model de videochat. Doar că Bianca nu pare să fie afectată de astfel de informații.