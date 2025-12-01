Monden

Victor Slav, mărturisiri tulburătoare: Durerea îți provoacă niște cicatrici care nu dispar

Victor Slav, mărturisiri tulburătoare: Durerea îți provoacă niște cicatrici care nu disparVictor Slav. Sursă foto: Facebook
Prezentatorul Victor Slav a explicat la un podcast faptul că a trecut prin niște experiențe extrem de dureroase care l-au marcat. Ba mai mult, unele dintre ele sunt prezente și azi în sufletul lui.

Victor Slav, fără perdea

Unul dintre cei mai râvniți bărbați din România a povestit faptul că de multe ori durerea este greu de îndurat. Ba mai mult, aceasta lasă cicatrici care nu dispar în timp, că rămân acolo pentru tot restul vieții.

”Durerea îți provoacă niște cicatrici pe care dacă ai fi suficient de puternic le-ai lăsa în văzul lumii. Pentru că până la urmă sunt experiențele tale. Dar am învățat că iubirea și durerea merg cumva mână în mână. Și iubirea de fapt m-a învățat că durerea nu dispare”, a povestit Victor Slav.

Relație eșuată cu Bianca Drăgușanu

Slav a fost căsătorit o singură dată. dar a avut o relație lungă cu Anda Adam de care s-a despărțit în foarte mare liniște. Apois-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu. Doar că aceasta din urmă imediat după nuntă a plecat la Paris la Adrian Cristea alături de care trăise o poveste de dragoste care părea că nu s-a terminat.

După ce s-a întors, Victor și Bianca s-au împăcat, dar nu a durat mult. Asta chiar dacă blonda a rămas însărcinată. În cele din urmă cei doi s-au despărțit iar Sofia, fiica fostului cuplu a rămas la Bianca.

Victor Slav și fiica lui

Victor Slav și fiica lui/ Sursa foto Instagram

Fericit alături de Selina

În cele din urmă, Victor și-a refăcut viața alături de Selina. Cei doi s-au certat ocazional, dar sub o formă sau alta ajung să fie mereu împreună. Presa a remarcat faptul că Selina are anumite operații estetice care amintesc de modul în care arăta Bianca, femeia care se pare că i-a marcat existența lui Victor.

Cuplul a participat chiar și la Asia Express unde nervii lor au fost testați din toate punctele de vedere. Nu au ieșit câștigători, dar au învățat multe unul despre celălalt.

