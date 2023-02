Victor Ciutacu își face ordine în viață: „S-au adunat toate. Începusem să ruginesc”

Victor Ciutacu a luat una dintre cele mai importante decizii privind stilul său de viață. Jurnalistul a hotărât că este momentul potrivit pentru a se apuca de sport. El chiar și-a angajat propriul antrenor personal și merge regulat la sala de forță pentru antrenamente. El chiar a explicat care au fost motivele care l-au oprit din a mai face mișcare.

„M-am apucat de sală fiindcă de 30 de ani de zile n-am mai făcut sport nici organizat, nici neorganizat, fiindcă s-au adunat toate în perioada asta. Burta de bere, scările, viața cu precădere statică, pentru că începusem să ruginesc”, a spus Ciutacu. Jurnalistul a mărturisit că nu a avut probleme cu kilogramele în tinerețe, dar lucrurile s-au schimbat în ultimii ani.

Care este obiceiul lui Victor Ciutacu când ajunge acasă după o zi de muncă

Ciutacu a ținut să sublinieze că el nu a avut probleme cu greutatea în timpul pandemiei de COVID-19. „N-am pus kilograme în timpul pandemiei, am pus înainte de pandemie. La mine, ani de zile 70 de kilograme a fost un obiectiv în sus. Când am ajuns la 80 de kilograme m-am speriat. Ani de zile, mai bine de 20, am avut 60 de kilograme. Mă sufla vântul pe stradă”, a mai dezvăluit jurnalistul.

O altă cauză pentru care Victor Ciutacu a luat câteva kilograme în plus în ultima perioadă este alimentația dezordonată. Jurnalistul a mărturisit că ajunge destul de târziu acasă și mănâncă ceea ce găsește prin frigider. În plus, Ciutacu are un obicei care nu îl ajută în această problemă „Eu ajung la 12 noaptea acasă. Ce alimentație sănătoasă credeți că aș putea să procur și să consum la ora aia? Mănânc ce dă Dumnezeu, ce a gătit nevastă-mea, ce găsesc prin frigider. Din nefericire, consum minimum două beri mici, lucru care nu mă ajută la povestea asta”, a mai declarat Ciutacu, potrivit RomâniaTV.