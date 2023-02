Transformarea unei celebre artiste. „Eu nu aș fi slăbit în viață mea! Mâncăm prost, mâncăm oricând”

Monica Anghel(51 de ani) a slăbit 30 de kilograme și face cursuri de instructor de fitness. Artista a declarat că și-a schimbat stilul de viață și că a reușit să slăbească. Ea le-a dat și sfaturi femeilor care sunt nemulțumite de greutatea lor.

Vedeta a mai spus s-a operat în urmă cu cinci ani la coloană și că a reușit să slăbească într-un timp foarte scurt. „Eu am recunoscut! Am spus: «Domnule, eu dacă nu mă operăm pe coloana, eu nu aș fi slăbit în viață mea!» Mâncăm prost, mâncăm oricând! Ronțăielile astea tot timpul! Și seară ziceai că n-ai mâncat nimic! Și când stăteai de fapt să te gândești cât ai mâncat era foarte mult și foarte prost, trebuie să recunoști!”, a spus Monica Anghel.

Cum a slăbit Monica Anghel

Monica Angel a mai recunoscut că s-a confruntat cu mari probleme din cauza kilogramelor în plus și că a fost nevoită să facă o schimbare în viața ei.

„Eu am făcut recuperare după operația pe coloana, un an și șase luni, pentru că piciorul drept nu mai era funcțional aproape! Și nu am avut încotro și am făcut recuperare un an și șase luni! În tot acest timp, am început să și slăbesc! Am slăbit 30 de kilograme într-un an și șase luni! A venit pandemia, m-am mai îngrășat că tot omul în pandemie! Iar în urmă cu trei ani am început să merg la Brașov, la Centrul acela de Detox, la prietenă mea, doamna doctor Alina Spineanu, care este diabetolog și nutriționist. Eu de trei ani țin legătură cu ea! Ea se ocupă de mine îndeaproape! Ce am mai făcut între timp, am făcut și sport! M-am înscris la trei cursuri foarte importante: instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutriționala!”, a mai dezvăluit Monica Anghel, potrivit Kanal D.