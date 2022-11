Cum arată Monica Anghel la 51 de ani. Imaginele postate de artistă pe rețelele sociale

Monica Anghel este una dintre cele mai iubite artiste din România. În ultimul timp a slăbit enorm și arată excelent la 51 de ani. Vedeta a postat mai multe imagini pe rețele sociale în care poate fi admirată în ținute nonconformiste.

În urmă cu câteva zile a postat o fotografie în care apare într-o rochie roșie mulată care îi pune în valoare silueta. În această săptămână a postat alte două fotografii în care a probat ținute de culoare neagră. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „Ești superbă!”, „Arăți într-un mare fel!”, „Pur și simplu fabuloasă!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

A slăbit 30 de kilograme

Artista a fost nevoită să slăbească 30 de kilograme după ce a suferit o operație la coloană. A ținut o dietă strictă. „Practic, trei zile mâncam carne, inclusiv mezeluri. Următoarele trei zile erau dedicate legumelor și fructelor. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smântână. Chiar și când mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de brânză.

Am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: „OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate? Psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”, spunea artista într-un interviu Viva.

Carieră impresionantă

Monica Anghe are în spate o carieră de peste 35 de ani în muzică și televiziune. În 1996 a câștigat Festivalul Internațional „Cerbul de Aur“. „Dau viața mea” sau „Spune-mi” sunt două dintre melodiile inconfundabile ale artistei. De-a lungul timpului a colaborat cu Aurelian Temișan, Ștefan Iordache sau Marcel Pavel. Cu cel din urmă a și participat la concursul Eurovision în 2002, clasandu-se pe locul 9. A fost cea mai buna clasare a României de până atunci.

Monica Anghel a făcut parte mulți ani din grupul „Divertis: și „Serviciul român de comedie” și nu a renunțat nici în prezent să participe la show-uri tv. Artista este împlinită și pe plan personal. Este căsatorită de 11 ani cu Mihai Caraivan și are un baiat, Aviv.