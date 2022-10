Dieta Dianei Săvuică. Ce a mâncat pentru a avea un trup de invidiat. „Trebuie să rămânem în niște limite”

Dana Săvuică a fost prima româncă de pe coperta Playboy, dar s-a confruntat și cu kilogramele în plus. Diva a dezvăluit ce dietă a ținut pentru a ajunge la silueta dorită. Aceasta a declarat că și sportul a dat rezultate, nu doar alimentația.

Înainte de concediul în Maldive, fostul fotomodel a urmat un regim strict, care a avut rezultate vizibile. Dana Săvuică a mers la un nutriționist, care i-a sugerat să mănânce șase mese sănătoase pe zi și să se uite la calorii. Diva a povestit că a slăbit cinci kilograme într-o săptămână.

Dana Săvuică a mâncat nuci, salată, ouă și cereale. Vedeta nu a renunțat la carne, dar nici nu a făcut exces. În urma operației la coloană, primul iepuraș Playboy din România nu a mai avut voie să viziteze sala de forță, dar s-a ținut de acest regim strict.

Ce regim alimentar a ținut Dana Săvuică

„La micul dejun am fulgi de ovăz, apoi beau niște shake-uri, care sunt din fructe de pădure, din mango, ciocolată. De asemenea, pot să prepar omletă, pe care o pot îmbogăți cu legume, cu ceapă, cu ciuperci, mai puțin cu șuncă și cu carne, că trebuie să rămânem în niște limite”, a povestit Dana Săvuică în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Nu a fost pentru prima dată când Dana Săvuică s-a confruntat cu kilogramele în plus. Diva a făcut sacrificii pentru a își păstra silueta de invidiat ani întregi. „Mi-am dorit sa slabesc si sa imi remodelez talia. Pentru a ajunge la dimensiunile de acum 20 de ani, am tinut o cura cu produse pentru slabit. La inceput am dat jos cateva kilograme si asta s-a vazut, dar dupa trei luni de cura, mi-am remodelat talia si am reusit sa am cu 15 cm in minus. Astfel, de la 80 de cm am ajuns sa am 65 de cm in talie, aproape cat aveam pe vremea cand eram fotomodel”, a marturisit Dana Săvuică.

Aceasta povestise că nu a putut accepta să se vadă așa în oglindă.