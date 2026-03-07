Vel Pitar a anunțat că retrage de pe piață două sortimente de pâine, după un caz de contaminare

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că operatorul Vel Pitar România a inițiat o acțiune de rechemare și retragere de pe piață pentru două sortimente de pâine, după confirmarea unui caz izolat de contaminare.

Potrivit informațiilor transmise de autoritate, măsura a fost luată ca precauție după identificarea unui corp străin într-unul dintre produsele comercializate.

Consumatorii care au cumpărat produsele din loturile vizate sunt sfătuiți să nu le consume.

Retragerea de pe piață vizează două produse comercializate de Vel Pitar.

Primul produs este „Pâinea domnească albă” de 1 kilogram.

Acțiunea de rechemare se aplică loturilor cu următoarele termene de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C și 17.03.26C.

Al doilea produs vizat este „Deplina Extra albă” de 600 de grame.

În acest caz, acțiunea se aplică lotului cu termenul de expirare 05.03.26C.

Autoritățile au precizat că retragerea vizează produsele din aceste loturi indiferent de cifra care apare după litera C în marcajul lotului.

ANSVSA recomandă persoanelor care au achiziționat produsele menționate să nu le consume.

Consumatorii pot alege să distrugă produsele sau să le returneze în magazinele de unde le-au cumpărat.

Produsele pot fi returnate până la data de 17 martie 2026. Autoritățile precizează că valoarea produselor va fi restituită integral.

Restituirea banilor se face fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Decizia de retragere a produselor a fost luată după confirmarea unui incident izolat în care a fost identificat un corp străin.

Potrivit informațiilor transmise de ANSVSA, în produs a fost descoperit un fragment de material plastic de culoare albă.

Autoritățile au precizat că măsura a fost luată pentru prevenirea oricărui risc pentru consumatori.

„În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic de culoare albă), din precauție și responsabilitate, compania a decis retragerea și rechemarea produselor din loturile menționate, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potențial asociat”, a transmis ANSVSA.

ANSVSA a anunțat că urmărește îndeaproape procesul de retragere a produselor de pe piață.

Instituția colaborează cu compania Vel Pitar pentru a se asigura că produsele din loturile vizate sunt eliminate din circuitul comercial.

Autoritatea precizează că astfel de acțiuni sunt parte a sistemului de siguranță alimentară și sunt realizate pentru protejarea consumatorilor.

Retragerea produselor este o măsură preventivă, aplicată pentru a reduce orice risc asociat consumului alimentelor afectate.