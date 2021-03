Vânătorii de OZN-uri au căzut în delir după ce un “triunghi negru” a fost zărit plutind în apropierea Soarelui, pentru mai mult de un an. A vizitat inteligența extraterestră sistemul nostru solar sau există o explicație mult mai lumească, oare?, se întreabă Express.co.uk .

Presupusul OZN a fost văzut pentru prima dată în urmă cu peste un an pe instrumentul Helioviewer

Presupusul OZN a fost văzut pentru prima dată acum mai mult de un an pe instrumentul Helioviewer. Instrumentul online permite oamenilor să observe cele mai recente instantanee ale Soarelui de la diverși sateliți, inclusiv Observatorul de Dinamică Solară (SDO) al NASA și nava spațială NASA-ESA SOHO. Auto-profesionist ET expert și teoretician al conspirației, Scott C. Waring susține că au dat peste obiectul misterios, din nou, la un an după descoperirea sa inițială.

El a remarcat că triunghiul a apărut lângă Soare la intervale regulate, susținând că ar putea fi o navă spațială extraterestră. Vânătorul de OZN-uri a continuat apoi să sugereze că triunghiul era o intrare într-un “Soare gol” sau un fel de gaură de vierme. Nici una dintre teoriile dlui Waring nu a inclus explicații mai plauzibile, iar totul ar putea fi o eroare de software în imagini.

”Se pare că se mișcă o dată la trei luni. Adică la fiecare trei luni se mișcă în direcția opusă”

Domnul Waring a mai scris: “M-am uitat la soare pe Helioviewer în această săptămână și am observat triunghiul negru pe care am descoperit peste un an în urmă este încă acolo. “Se pare că se mișcă o dată la trei luni. Adică la fiecare trei luni se mișcă în direcția opusă”.

“Foarte ciudat, dar verificați video-ul făcut de mine. Totul ar putea avea sens. Acum, aceasta ar putea fi o navă triunghi gigant, dar am văzut că unele cuburi albe ies din ea, așa că mă întreb … Dacă e o ușă de la un Soare gol? Sau o gaură de vierme deschisă folosită pentru transportul universal? Sunt atât de multe posibilități… dar toate indică faptul că viața extraterestră inteligentă este responsabilă pentru acest fenomen.”

Domnul Waring, de asemenea, a luat descoperirea sa pe canalul său de YouTube. Inițiativa lui în cazul a fost întâmpinată cu o mare de laude de către entuziaștii ufologi. O persoană a sugerat că obiectul misterios monitorizează activitatea Soarelui nostru. O altă persoană a comentat: “Mă întreb dacă acest obiect este ceea ce protejează Pământul de cele mai rele ”antichități” ale Soarelui”. “Dacă este așa, atunci sunt extrem de recunoscător că este acolo.”