Vremea Câte zile mai ține gerul. Ultima prognoză: Vine un nou val







Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a susținut marți, după comandamentul de iarnă convocat la minister, că, potrivit prognozelor primite, se așteaptă un episod de ger care ar putea dura până pe 24 februarie. El a asigurat că nu există riscuri ca românii să rămână fără gaz sau energie electrică.

Valul de ger se extine până la finalul lunii

Ministrul Energiei a transmis că a convocat marți un comandament de iarnă pentru a analiza starea Sistemului Electroenergetic Național, rețelele și posibilele probleme de pe teren, producția de energie electrică, acoperirea consumului și aspectele legate de gaze, inclusiv depozitele, producția, importurile și exporturile.

Sebastian Burduja a mulțumit colegilor aflați în teren, care au făcut eforturi pentru a menține avariile la un nivel minim în aceste condiții.

„Practic, pe reţeaua de transport, dar şi pe reţeaua de distribuţie, inclusiv pe liniile de medie tensiune, nu există nicio avarie în acest moment”, a susținut acesta.

Ministrul a anunțat că a fost realizată și o evaluare a capacităților de producție, precum și a modului în care se va asigura acoperirea unui consum estimat a rămâne ridicat, având în vedere prognoza de vreme rece.

„Pe prognozele pe care le-am primit avem un episod de ger care se va întinde probabil până pe data de 24. Deci o săptămână trebuie să trecem de această perioadă. Vreau să subliniez foarte clar că nu există niciun fel de risc ca românii să rămână fără gaz sau fără energie electrică”, a mai anunțat ministrul.

Stocurile de gaze ale României sunt suficiente pentru a acoperi consumul intern

Ministrul Energiei a subliniat că, din punct de vedere al gazelor, depozitelor și importurilor-exporturilor, nu există niciun fel de risc.

„Îmi amintesc că încă din luna noiembrie cei care ne-ar vrea dependenţi din nou de gazul celor care l-au folosit ca armă de şantaj, au venit cu acest fake news că depozitele României sunt goale. Şi am arătat atunci, cu date la zi, miliardele de metri cubi pe care le-am înmagazinat în depozite. (..) Şi astăzi România are 1,37 miliarde metri cubi în depozite şi un grad de umpără de 37%”, a spus acesta.

Sebastian Burduja a precizat că, în urma discuțiilor avute, capacitatea de extracție în această perioadă se va menține în jurul valorii de 17 milioane, astfel încât, având în vedere producția de aproximativ 24 milioane, plus extracțiile zilnice de 15-17 milioane și importurile, nu vor exista probleme în acoperirea consumului intern.

„Faptul că putem să mizăm pe cărbune în această perioadă, se dovedeşte a fi important şi nu întâmplător, facem acest demest de prelungire a exploatării pe cărbune. Complexul energetic, Oltenia, în acest moment funcţionează cu practic şase grupuri, cinci şi jumătate, pentru că cel de la Işalniţa funcţionează cu un singur cazan.

Este la capacitate maximă şi în această perioadă de ger în care consumul va fi destul de mare, aportul pe care cărbunele îl aduce în sistemul energetic naţional este unul important”, a declarat minsitrul.

Capacitatea de import a României este mare

Ministrul Energiei a prezentat gradul de umplere a lacurilor din hidrocentrale și a detaliat producția de energie pe bază de gaz, precum și producția din surse eoliene, pe care se bazează în această săptămână.

„O să vedeţi un aport important al centralelor eoliene şi în zile următoare”, a mai adăugat acesta.

Potrivit minsitrului, capacitatea de import a României este suficient de mare, depășind 20 de milioane de metri cub.

„Dacă vă uitaţi pe datele istorice, veţi vedea că în toată luna februarie, în general, România apelează la importuri, tocmai pentru că această capacitate de extracţie din depozite scade. Iar dacă vă uitaţi la gradul de acoperire a consumului din importul net, veţi vedea că nu stăm deloc rău în raport cu anii precedenţi”, a evidențiat acesta.