International

Văduva ultimului președinte ales al Haitiului a povestit cum a fost ucis soțul său de mercenari

Comentează știrea
Martine Moïse. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Văduva lui Jovenel Moïse, ultimul președinte ales al Haitiului, a descris cum a fost împușcată și rănită în timpul asasinării soțului său în 2021, în timp ce depunea mărturie, miercuri, în procesul federal din SUA împotriva a patru bărbați acuzați de conspirație în acest caz, potrivit nypost.com.

Martine Moïse a povestit cum a început atacul din noaptea tragediei

Jovenel Moïse a fost ucis în dimineața zilei de 7 iulie 2021, când aproximativ 24 de mercenari străini - majoritatea din Columbia - au atacat casa sa din apropierea orașului Port-au-Prince, au declarat oficialii. Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla și James Solages sunt acuzați de curtea federală din Miami de conspirație pentru răpirea sau uciderea fostului lider al Haiti.

Martine Moïse a descris, miercuri, prin intermediul unui interpret, cum s-a culcat în jurul orei 22:00 în noaptea dinaintea atacului și s-a trezit din cauza sunetului focurilor de armă aproximativ trei ore mai târziu. Ea a spus că s-a întors către soțul ei, care se afla în patul de lângă ea, pentru a-l întreba ce se întâmplă.

„Dragă, suntem morți”, a spus Jovenel Moïse, potrivit mărturiei soției sale.

Martine Moïse a spus că focurile de armă au continuat în timp ce se târa pe scări pentru a verifica ce fac cei doi copii ai săi. Ea a spus că s-a întors apoi în dormitorul ei și al soțului său, unde ea și Jovenel Moïse s-au așezat pe podea, de o parte și de alta a patului, folosindu-l ca protecție împotriva focurilor de armă.

Martine Moïse a spus că agenții de securitate au părăsit posturile înaintea atacului

Bărbații au dat buzna în cameră și au deschis focul cu ceea ce părea a fi o armă automată, a spus Martine Moïse. Ea a fost lovită de mai multe ori. Ea a spus că a auzit bărbații vorbind în spaniolă înainte ca cineva să-l împuște de mai multe ori pe Jovenel Moïse, ucigându-l.

Jovenel Moïse. Sursa foto: Captură video Youtube

După ce atacatorii au plecat, Martine Moïse a spus că se aștepta să găsească cadavrele celor 30-50 de agenți de securitate însărcinați cu protejarea casei, dar nu era niciunul. Ea a spus că a aflat ulterior că aceștia au fost plătiți pentru a-și părăsi posturile.

Văduva lui Jovenel Moïse a explicat că a fugit din Haiti pentru siguranța sa

Martine Moïse a fost dusă la un spital din apropiere pentru tratament și apoi transportată cu avionul la un spital din Miami pentru operație. Avocații apărării au întrebat-o dacă știa că era anchetată în Haiti în legătură cu moartea soțului ei. Ea a spus că persoanele responsabile de uciderea soțului ei sunt acum la putere și că a fugit din țară pentru propria siguranță.

Ea a adăugat că s-a oferit să răspundă la întrebări de la distanță, dar că persoanele care l-au ucis pe soțul ei vor ca ea să se întoarcă în Haiti pentru a o ucide și pe ea. Martine Moïse a fost anterior pus sub acuzare în acest caz, dar acuzația a fost ulterior anulată.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale